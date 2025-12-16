好市多11美元「節慶零食禮盒」熱銷 內含1物能重複利用

我的頻道

世界新聞網／輯
距離聖誕節不到兩周，許多人仍在煩惱聖誕禮物採購。 (路透)
距離聖誕節不到兩周，許多人仍在煩惱聖誕禮物採購。 (路透)

距離聖誕節不到兩周，年終送禮進入最後衝刺階段，許多人開始為大小禮物傷腦筋。從老師、鄰居、教練、外送人員，到一年來提供各種協助的人，送禮名單往往越列越長，既希望表達心意，又不想超出預算，往往讓人感到壓力不小。

據網站Parade報導好市多Costco）近期推出的一款節慶禮盒引發關注，這款Designpac品牌點心碗組，售價為10.99美元，已陸續上架全美各分店，外觀質感遠超價格本身。每個碗內都已裝滿多樣甜點，讓消費者無須額外包裝，就能直接作為禮物贈送，成為不少人快速完成送禮清單的選擇。

這款點心碗共有紅、綠兩色，整體設計相當應景。內容物包括焦糖奶油威化捲、吉爾德利（Ghirardelli）巧克力方塊、裝飾薑餅餅乾、提拉米蘇風味的熱那亞蛋糕（Genoise cake），以及經典圓形奶油酥餅，搭配豐富多樣，幾乎適合各類收禮對象。近日也有人在Instagram上拍片分享禮盒，展示禮盒在貨架上的實際模樣，凸顯其份量與節慶氛圍。

▲ 影片來源：Instagram＠currentlycostco（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）

以10.99美元的價格來看，這款點心碗的性價比相當突出，若單獨購買多種甜點再自行包裝，成本與時間都可能更高。甜點食用完畢後，碗本身亦可重複使用，收納零食、鑰匙或節慶小物。好市多粉絲也紛紛在社群平台留言肯定其實用性，有網友留言「很喜歡這個價格」，還有人指出包裝「直接就能送禮，非常方便」。在年底開銷快速累積之際，這類外觀體面、價格親民且省時的禮盒選項，成為不少消費者眼中的理想選擇。

好市多 聖誕節 Costco

