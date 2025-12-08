早起三步驟 出門上班前就能順暢排便

醫師指出，透過調整日常習慣，就能增加早晨上班前排便的規律性，減少上班後的不便性。通勤示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Blue Bird）

根據美國一項調查顯示，三分之一的上班族不喜歡在工作時如廁，近五分之一更是會完全避免。腸胃科醫師帕迪拉（Dr. Leybelis Padilla）指出，其實透過調整日常習慣，就能增加早晨上班前排便的規律性，減少上班後的不便。

據紐約郵報New York Post報導，帕迪拉表示，排便規律最根本的因素在於生活方式。她說，人體會在固定節奏下運作，而排便的時機正是整體生活狀態的反映。充足睡眠、飲食均衡、規律活動，都是能促進腸道正常蠕動的基礎。研究也指出，排便頻率與健康風險息息相關，每天一到兩次的排便被視為狀態最佳。

第一步：補充水分

帕迪拉指出，想在早晨順利排便，起床後補水是關鍵。她提醒，第一口不該是咖啡 ，而是白開水。雖然咖啡對部分人具通便效果，但其利尿作用反而可能讓身體在一天開始時就進入輕度脫水。她說，水分是避免便祕 、維持糞便柔軟的必要條件，也是啟動腸道蠕動的自然方式。

第二步：攝取更多纖維

帕迪拉說，調整排便時間的必要步驟是補足膳食纖維。纖維能增加糞便體積、軟化質地，更能協助清除腸道中的細菌與堆積物。不過研究顯示，美國95%的成人與兒童攝取不足。她建議每日至少攝取25公克纖維，來源可包括蔬果、全穀類，或是加入奇亞籽、亞麻籽粉的果昔。她強調，補足纖維能顯著改善排便品質與穩定度。

第三步：讓身體動起來

此外，帕迪拉建議早晨進行適度的身體活動，有助啟動腸胃。她表示，「身體動，腸道就會動」，並不需要劇烈運動，短暫散步也能促進腸道蠕動。若能在家中做些簡單動作，通常更容易在出門前完成排便，減少工作期間的不便。

做瑜伽也能幫助順暢

帕迪拉也推薦幾項能促進腸道活動的瑜伽動作，包括坐姿脊椎扭轉、站姿前彎、坐姿前彎、瑜伽深蹲與抱膝。她說，這些伸展能刺激腹部器官、提升腸道活動度，對促進排便相當有效。

她補充，每個人的排便習慣如指紋般獨特，但只要結合高纖飲食、晨間補水與適度運動，多數人都能在早晨建立穩定的排便節奏。