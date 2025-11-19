雞蛋或番茄放錯位置？常見12種「冰箱錯誤用法」應避免

冰箱門是冰箱中溫度較高的區域，因此像雞蛋這類需要穩定低溫的食物不適合放在門上；示意圖。(取材自Unsplash @Onur Burak Akın)

許多人習慣把食物隨便塞進冰箱，只求放得下，卻忽略不同食材各有適合的保存方式。學會如何在冰箱中正確擺放食物，能讓食物保存更久、味道更佳，也更不容易孳生導致腐敗的有害細菌，進而降低食物交叉污染的風險。有些儲存技巧一旦理解其背後原理，就會覺得相當合理；另一些則能幫你更有效運用冰箱空間。據Chowhound網站報導，整理出12種常見用冰箱保存食物錯誤的方式，了解原因後就能更有效率地運用有限空間，並減少浪費。

1. 亂放食物

許多人把冰箱視為「只要夠冷就好」，但其實各區域溫度不同。冰箱門較暖，適合醬料；中心層適合易腐敗食物；肉類與魚類應放在下層並使用密封盒避免滴汁污染蔬果。蔬果則應放在保濕專用的保鮮盒（crisper）中。

2. 把沒吃完的醬料塞冰箱

多數醬料含糖、鹽或醋，具有天然防腐特性，開封後其實可存放於室溫櫥櫃，不必全部占據冰箱門空間。有些家庭甚至把蔬菜放冰箱門，把調味品放蔬果抽屜。他們的理由是：大部分人容易忘記抽屜裡的蔬菜，結果等發現時已經變黑腐爛。互換位置後，蔬菜也比較不容易壞掉。

3. 開罐後把罐頭直接拿去冰

把開過的罐頭食物直接放回冰箱並不危險，但風味會變差。轉移到有蓋的玻璃容器，不僅能避免食物嘗起來有金屬味，也能保持3至4天的新鮮度，並防止食物乾掉。

4. 洋蔥放冰箱會變軟爛

低溫會加速洋蔥中的澱粉轉化成糖，使其變軟、變濕。完整的洋蔥應置於陰涼乾燥處並使用透氣袋；切開後才適合以密封盒或密封袋短暫冷藏。

5. 剩菜放太久

熟食應在烹調後2小時內冷藏，並在3到4天內食用。超過時間易滋生細菌或黴菌。若短期內無法吃完，應及時冷凍，但並非所有食物解凍後都能恢復原有口感。

6. 番茄、小黃瓜不應放在太冷的位置

小黃瓜放在冰箱過冷易「出汗」變軟，建議放在較溫暖的冰箱門，並以紙巾包裹減少水氣。未全熟的番茄應放在室溫催熟；成熟後是否冷藏取決個人喜好，但切開後必須冷藏。

7. 水果蔬菜「洗完再冰」會壞更快

多餘水分會加速腐敗，因此蔬果應在食用前再清洗。如果堅持先洗，可使用甩乾器搭配紙巾徹底去除水分，或用醋水（1份醋：3份水）清洗後甩乾再冷藏。

8. 別把雞蛋 放冰箱門上

冰箱門溫度最高且不穩定，不利雞蛋保存。雞蛋應留在紙盒內，放在冰箱最內側並維持約華氏40度（攝氏4度）。此外，蛋尖朝下能延長新鮮度，並避免蛋殼氣味汙染。

9. 不當保存生肉

生肉容易滴汁造成交叉汙染，因此應放在最下層並以密封盒承接肉汁，避免污染其他食材。保持低溫能延長肉品保存時間，也減少氣味外溢。

10. 麵包放冰箱反而更快變質

麵包中的澱粉在冷藏狀態下會重新結晶，使麵包乾硬變陳。常溫紙袋是較佳保存方式；若需久放應冷凍而非冷藏。塑膠袋易造成水氣累積並誘發發霉。

11. 食物未加蓋就冷藏

未加蓋的食物容易沾到上方容器滴下的液體，造成細菌汙染，也容易吸附冰箱中其他食物的氣味。任何熟食或湯品都應使用蓋子或保鮮膜密封後再冷藏。

12. 使用不當的容器

不透明容器容易讓人忘記內容物，增加食物過期機率；一次性水瓶則不適合重複盛放食物或飲品。較安全的方式是使用玻璃密封容器，能降低塑料老化風險，也易觀察保存狀態。