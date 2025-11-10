吃辣有益健康？營養師曝能促進代謝 但若有1症狀恐傷身

辣味食物對腸胃的影響好壞並存，營養師指出，若有胃灼熱（火燒心）問題，吃辣可能加重不適。(取材自Unsplash @emy)

許多人對辣味食物愛不釋手，無論外出用餐或在家烹飪，總要加上辣椒或辣醬才覺得夠味。營養學家指出，食物之所以有辣味，主要來自辣椒素（capsaicin）與異硫氰酸烯丙酯（allyl isothiocyanate），前者存在於辣椒如墨西哥椒與紅甜椒中，後者常見於芥末類辛辣食物。印度料理中則結合黑胡椒、大蒜、薑與薑黃等香料。這些成分不僅帶來刺激的口感，也會對人體健康產生顯著影響。根據網站Parade報導，以下是營養師歸納四項主要對身體的影響。

一、辣味食物有益心臟健康

註冊營養師阿曼達‧貝克‧勒曼（Amanda Baker Lemein）指出，辣椒素具有抗發炎特性，若經常攝取，有助維持心血管健康。根據2017年刊載於「營養學期刊」（Nutrients）的研究，受試者每日服用兩次辣椒素補充劑後，其低密度膽固醇（LDL）下降，從而降低心血管疾病 風險。此外，蒜頭、薑黃與黑胡椒等天然植物亦被證實含有抗氧化成分，同樣能降低心臟病 發生率。

二、可減少體內發炎反應

兩位營養師皆指出，辣味食物促進心臟健康的另一原因在於能抑制體內慢性發炎，而這種作用不僅有益心血管，對全身健康皆具幫助。一項涵蓋逾55萬名受試者的統合分析發現，經常食用辣椒者的整體死亡率與心血管疾病風險皆顯著下降。雖研究未明確指出最佳攝取量，但顯示常吃辣椒確有益處。營養師卡斯佩羅（Alex Caspero）建議，若能耐受辣味，適度增加攝取量有助健康。

三、促進代謝與體重控制

辣椒素能刺激身體的新陳代謝，有助減重 。卡斯佩羅說明，辣椒素能活化TRPV1受體，進而促進脂肪代謝。研究亦證實，辣椒素能減少食慾、加速脂肪氧化，即將脂肪酸分解為能量。她提醒，即使辣味能提高代謝，若要達到減重效果，仍須維持熱量赤字與均衡飲食。

四、對消化系統影響因人而異

辣味食物對腸胃的影響好壞並存。勒曼與卡斯佩羅指出，若有胃灼熱（火燒心）問題，吃辣可能加重不適。若喜歡吃辣但容易胃酸逆流，建議少量食用並避免睡前4至5小時內進食。然而若沒有腸胃不適，辣味食物反而有益腸道健康，因為辣椒等辛香植物富含纖維與抗氧化物，能降低體內發炎，促進腸道菌群平衡。