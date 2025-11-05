烘烤、低油對心臟最好 7種秋季療癒食材美味又護心

醫師指出，地瓜富含膳食纖維與β-胡蘿蔔素等抗氧化物，有助減少發炎並維持心臟健康。(取材自Unsplash @Yen Vu)

秋季來臨，除了欣賞滿山楓紅，正是享受溫暖療癒食物的季節。感恩節期間常見的通心粉、填餡與馬鈴薯泥雖令人垂涎，但若想在秋冬節慶中兼顧心臟健康，不妨選擇對心血管有益的料理。美國庫柏與英思派拉心臟照護中心心臟科醫師博凱斯（Dr. Matthew J. Bocchese）指出，維持心臟健康飲食的關鍵，在於多攝取新鮮蔬果、瘦肉蛋白與全穀類，選擇高纖維、高蛋白、低鈉與低飽和脂肪的食物。據網站Parade報導，多位心臟科醫師分享7種兼具暖胃與護心功效的秋季食材，並提供健康烹調建議。

1. 地瓜（Sweet Potatoes）

無論是地瓜砂鍋、烤地瓜皮，或簡單的烤地瓜，地瓜都是極佳的護心秋季食物。美國心臟學會創新長巴特醫師（Dr. Ami Bhatt）指出，地瓜富含膳食纖維與β-胡蘿蔔素等抗氧化物，有助減少發炎並維持心臟健康。博凱斯補充，地瓜含維生素A，還有助降低低密度脂蛋白（LDL）壞膽固醇。

秋天少不了南瓜。博凱斯表示，南瓜富含纖維、抗氧化物與多種維生素，且含鈉量低，可用於湯品、燉菜等料理中，充分發揮營養價值。不過，他也提醒，南瓜拿鐵或南瓜派可偶爾享用，但仍應避免過鹹或含糖量過高的選項。

3. 抱子甘藍（Brussels Sprouts）

抱子甘藍雖全年可食，但秋季常與南瓜、蕪菁等同時入菜。巴特指出，抱子甘藍富含維生素K與抗氧化物，且高纖維能幫助維持健康膽固醇。

4. 蔓越莓（Cranberries）

不論拌入沙拉或製成果醬，蔓越莓都是極佳的健康水果。巴特表示，蔓越莓含有多酚，可改善血管功能並減少氧化壓力，但建議避免高糖罐裝產品。

5. 蘋果（Apples）

俗語說「一天一蘋果，醫生遠離我」，並非空穴來風。德州 大學西南醫學中心兒科心臟科醫師羅曼諾（Dr. Gianna Romano）指出，蘋果富含維生素與多酚，能降低發炎、血壓及動脈粥樣硬化風險，進而減少心血管疾病發生。

6. 甜菜（Beets）

秋季的甜菜與起司沙拉是美味又健康的選擇。羅曼諾說，甜菜含有硝酸鹽，能使血管放鬆、擴張，有助降低血壓，雖非長期治療方式，但作為飲食的一部分仍具幫助。

核桃因富含植物性Omega-3與健康脂肪，被公認為護心聖品，常見於櫻桃核桃沙拉或南瓜餃等料理中。聖名醫療中心心臟科主任賽耶德醫師（Dr. Tariqshah Syed）指出，核桃可降低膽固醇並促進心臟健康。

博凱斯建議，烹調秋季蔬菜時「可使用橄欖油等健康油脂烘烤秋季蔬菜，並盡量少加鹽。」賽耶德則提醒，應避免使用濃稠奶油、奶油塊或過量糖分烹調秋季美食，取而代之的方式可選擇烘烤、烘焙或以少量健康油脂快炒，如此可在享受美味的同時，兼顧心血管保健。