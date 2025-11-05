醃豬排也能用辣蜂蜜 增添風味又變軟嫩可口

用辣蜂蜜醃豬肉，不但可以增添風味，還能讓肉變得更軟嫩。豬排示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Yvette S）

在烹煮豬肉前，無論是煎、烘烤還是燒烤，醃製都很重要，常被使用的醃料包括鹽巴、油、檸檬汁、醋和個人喜好的調味料，但廚房裡還有一項常見卻較少人知道也能拿來醃豬肉的酸性調味料也是極適合的醃料，就是辣蜂蜜 （hot honey），不但能增添風味，還能讓肉質更軟嫩。

Food Republic報導，辣蜂蜜是將蜂蜜和辣椒結合的醬料，可以讓豬肉更有風味，也因為可以分解肉中的纖維，所以會讓肉變得軟嫩，作為醃料時記得使用生的辣蜂蜜而非一般辣蜂蜜，因為生的辣蜂蜜中，能讓肉變得軟嫩的酵素較多，也比較完整無損。

用辣蜂蜜醃豬肉很簡單，就在醃料中加幾湯匙就可以了，想讓肉達到理想的口感和味道的話，建議把肉浸泡在醃料中2至4小時，如果不小心忘記時間也沒關係，農業部說醃上五天都很安全無虞。

有些人可能會擔心蜂蜜中的糖分會讓豬肉焦掉，這只有快煎和炙烤前才把辣蜂蜜淋到豬肉上才要擔心，因為辣蜂蜜作為醃料的一部分，會滲透進肉中而不是留在表面；炙烤也不用擔心會烤焦，可以把肉放在烤爐上溫度較低的地方，間接的熱會讓蜂蜜焦糖化，將水分鎖在內部，外表也不會烤焦。

用辣蜂蜜醃肉可以創造出多種創意料理組合，例如可以加蘋果酒，增添秋天氣息，還可以加點南瓜 ，讓菜餚吃起來更溫暖；喜歡吃辣的人還可以加點切碎的辣椒絲一起醃肉。最後，豬排上桌時別忘了搭配一杯能提升豬肉風味的飲品，例如Kentucky mule雞尾酒。