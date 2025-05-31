效果比一般走路好 日式健走法更能改善體能與血糖

日式健走法能有效改善體適能、肌力與升糖指數，效果比傳統走路更佳。走路示意圖。（取材自unsplash.com@Arek Adeoye）

走路是老少咸宜的健身方式，但哪種方式訓練最安全又有效，專家提出看法。Healthline報導，日本科學家開發出名為「日式健走法」（Japanese walking）的走路訓練方式，能有效增進身體各項指標，而且效果比一般走路更好。

日式健走法又稱為間歇性步行訓練（interval walking training, IWT），與高強度間歇步行訓練相比，更適合所有年齡與體能等級的人採用。哈佛醫學院復健醫學系助理教授伊比（Sarah F. Eby）說，針對間歇性步行訓練益處進行的研究發現，受試者的體適能、肌力與升糖指數都有改善。這是達到每周推薦150分鐘中強度有氧訓練的好選擇。

高強度間歇步行訓練包含在預訂組數內交替進行低強度運動或休息、以及高強度運動。強度是以心率或主觀的自覺強度量表（Rate of Perceived Exertion, RPE）作為指標；透過提高強度，在較短時間內獲得相同的健康效果。雖然整體上安全，但有研究顯示，高強度間歇步行可能導致訓練傷害。

而間歇性步行訓練則降低強度，更為安全。根據最初發表該訓練的研究，標準的間歇性步行訓練包含交替進行3分鐘的快走（最大攝氧量的70%）與3分鐘的慢走（最大攝氧量的40%），重複5組訓練，共30分鐘，每周進行5次。研究徵集了200名平均63歲的成人進行訓練，比較相對於傳統持續強度步行訓練的成效。

研究結果顯示，間歇性步行訓練在血壓、血糖 、BMI、攝氧能力、肌力的成果都勝過傳統走路，而且這種訓練方式更容易堅持，後續追蹤發現，將近95%的受試者在訓練期間都能遵照訓練原則進行。哥本哈根大學（University of Copenhagen）臨床醫學院副教授卡斯特托夫（Kristian Karstoft）說，間歇性步行訓練相較於持續步行訓練，更能有效改善第二型糖尿病 患者的體能、身體組成與血糖控制。

不論體適能等級或目標為何，日式健走法可以做為新的健身計畫的開端，或加入既有訓練菜單內。內華達大學（University of Nevada）柯克科克里安醫學院（Kirk Kerkorian School of Medicine）的家庭暨社區醫學科助理教授狄尼絲（Denice Ichinoe）說，她總是告知患者，確保進行運動感覺舒適，而非一開始就追求過於困難、激烈的運動。

狄尼絲說，可以根據以下建議執行步行訓練。首先根據自身能力，訂定一個能達成的目標；訓練期間進行說話測試強度是否合宜，正確強度下應該只能說幾個字後便要喘氣。步行時記得穿著有支撐性的運動鞋。如果運動期間如果感到頭暈不舒服，應該放慢速度或休息。同時可以透過日記或追蹤器記錄自己的訓練。