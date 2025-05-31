我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布魯克林8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

效果比一般走路好 日式健走法更能改善體能與血糖

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
日式健走法能有效改善體適能、肌力與升糖指數，效果比傳統走路更佳。走路示意圖。（取材自unsplash.com@Arek Adeoye）
日式健走法能有效改善體適能、肌力與升糖指數，效果比傳統走路更佳。走路示意圖。（取材自unsplash.com@Arek Adeoye）

走路是老少咸宜的健身方式，但哪種方式訓練最安全又有效，專家提出看法。Healthline報導，日本科學家開發出名為「日式健走法」（Japanese walking）的走路訓練方式，能有效增進身體各項指標，而且效果比一般走路更好。

日式健走法又稱為間歇性步行訓練（interval walking training, IWT），與高強度間歇步行訓練相比，更適合所有年齡與體能等級的人採用。哈佛醫學院復健醫學系助理教授伊比（Sarah F. Eby）說，針對間歇性步行訓練益處進行的研究發現，受試者的體適能、肌力與升糖指數都有改善。這是達到每周推薦150分鐘中強度有氧訓練的好選擇。

高強度間歇步行訓練包含在預訂組數內交替進行低強度運動或休息、以及高強度運動。強度是以心率或主觀的自覺強度量表（Rate of Perceived Exertion, RPE）作為指標；透過提高強度，在較短時間內獲得相同的健康效果。雖然整體上安全，但有研究顯示，高強度間歇步行可能導致訓練傷害。

而間歇性步行訓練則降低強度，更為安全。根據最初發表該訓練的研究，標準的間歇性步行訓練包含交替進行3分鐘的快走（最大攝氧量的70%）與3分鐘的慢走（最大攝氧量的40%），重複5組訓練，共30分鐘，每周進行5次。研究徵集了200名平均63歲的成人進行訓練，比較相對於傳統持續強度步行訓練的成效。

研究結果顯示，間歇性步行訓練在血壓、血糖、BMI、攝氧能力、肌力的成果都勝過傳統走路，而且這種訓練方式更容易堅持，後續追蹤發現，將近95%的受試者在訓練期間都能遵照訓練原則進行。哥本哈根大學（University of Copenhagen）臨床醫學院副教授卡斯特托夫（Kristian Karstoft）說，間歇性步行訓練相較於持續步行訓練，更能有效改善第二型糖尿病患者的體能、身體組成與血糖控制。

不論體適能等級或目標為何，日式健走法可以做為新的健身計畫的開端，或加入既有訓練菜單內。內華達大學（University of Nevada）柯克科克里安醫學院（Kirk Kerkorian School of Medicine）的家庭暨社區醫學科助理教授狄尼絲（Denice Ichinoe）說，她總是告知患者，確保進行運動感覺舒適，而非一開始就追求過於困難、激烈的運動。

狄尼絲說，可以根據以下建議執行步行訓練。首先根據自身能力，訂定一個能達成的目標；訓練期間進行說話測試強度是否合宜，正確強度下應該只能說幾個字後便要喘氣。步行時記得穿著有支撐性的運動鞋。如果運動期間如果感到頭暈不舒服，應該放慢速度或休息。同時可以透過日記或追蹤器記錄自己的訓練。

血糖 糖尿病

上一則

真子當媽 日皇室迎首名外孫 宮內廳：脫離皇籍未掌握詳情

延伸閱讀

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
失眠、冒痘、易怒 這些身體警訊可能來自一個不良習慣

失眠、冒痘、易怒 這些身體警訊可能來自一個不良習慣
網傳麥當勞有「治偏頭痛套餐」 專家說真的有效

網傳麥當勞有「治偏頭痛套餐」 專家說真的有效
神經科學家起床做一運動「馬上清醒」：有益腦部健康

神經科學家起床做一運動「馬上清醒」：有益腦部健康

熱門新聞

網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》自播出以來話題不斷。（圖取自劇照）

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

2025-05-28 20:35
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

2025-05-26 20:35
四生肖未來十年財運很好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elevate Digital）

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

2025-05-30 22:50
主廚Joanne Gallagher分享她做出滑嫩、如鮮奶油口感的炒蛋秘訣。(翻攝YouTube@Inspired Taste)

不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋

2025-05-27 19:35

超人氣

更多 >
3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡
4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟