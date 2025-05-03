全球最高與最矮狗狗見面了 身高差91公分 互動超有戲

身高逾1公尺的大丹犬雷吉（Reggie）與僅高約9公分的吉娃娃珍珠（Pearl）見面了。(取材自金氏世界紀錄官方X影片)

身高逾1公尺的大丹犬雷吉（Reggie）與僅高約9公分的吉娃娃珍珠（Pearl）這對「最萌身高差」，日前在愛達荷州 正式會面，創下金氏世界紀錄史上最高與最矮犬同場的可愛畫面。

The tallest and smallest dogs in the world meetup for adorable doggy playdate in Americahttps://t.co/Ku4p8AHite pic.twitter.com/YbuW8Cl1Wi — Guinness World Records (@GWR) 2025年4月30日

華盛頓郵報 報導，雷吉站在愛達荷州的家中，珍珠則由飼主抱至與牠「平起平坐」的位置。盡管身高差距達3英尺（約91公分），兩犬初次見面仍相當友善，開心地互相嗅聞、玩耍，彷彿根本不在意彼此的體型懸殊。

不過，這場逗趣會面也不乏小插曲。當雷吉在沙發上移動時，皮椅一晃，意外讓珍珠跌落地面。此外，珍珠一度試圖搶走雷吉的玩具──盡管那些玩具幾乎比她本身還大。

雖然外型差異極大，但兩犬個性卻意外相似，彼此互動就如同一般狗狗見面。雷吉的飼主瑞斯（Sam Johnson Reiss）說：「我本來以為珍珠會很不同，但她其實和雷吉一樣愛撒嬌。」他形容兩犬都會因為想吃、想喝或想散步而吠叫，也都很喜歡成為全場焦點。

雷吉現年7歲，體重約145磅（約66公斤）；珍珠則僅4歲，出生時可放進一支湯匙，重量不到1盎司，如今僅重約1磅，可輕鬆裝進茶杯中。雷吉在出生幾個月內體型暴增，5個月大時頭已能碰到浴室檯面，9個月時已比多數成犬大丹犬還高。如今，牠每天進食4餐，還得使用高腳食器，並服用關節 保健品維持健康。

When Pearl, the world's smallest dog, met Reggie, the world's tallest dog pic.twitter.com/VbYVcELKuq — Guinness World Records (@GWR) 2025年4月30日

相對地，珍珠每天只吃約1盎司的食物，用盤子喝瓶裝水。牠平時愛玩捉迷藏，會躲進鞋子、衣櫃或床下，直到被飼主找到才出來。

兩犬連出門交通方式都大相逕庭：雷吉乘坐休旅車時需將後座全部放平才能躺下，珍珠則窩在飼主腿上、懷裡，或是嬰兒推車與手提袋中。服裝方面，雷吉過去5年才找到適合牠的大號毛衣；珍珠則每天精選「穿搭」，由飼主準備數十件迷你外套與飾品讓牠自由挑選，還會以棉花棒替牠塗上白色指甲油。

盡管生活條件南轅北轍，兩犬同樣愛吃雞肉，也都會大聲打呼。飼主們也一致避免讓牠們接觸其他狗隻，擔心體型太小或太大都容易引起衝突。雷吉過去曾多次遭攻擊，右耳甚至被撕裂；珍珠則從不進狗公園，飼主擔心牠被踩或受傷。

金氏世界紀錄於2022年8月將珍珠列為「全球最矮狗狗」，今年1月則封雷吉為「現存最高狗狗」。