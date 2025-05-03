我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園附近車禍 中使館證實5中國公民死亡

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

全球最高與最矮狗狗見面了 身高差91公分 互動超有戲

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身高逾1公尺的大丹犬雷吉（Reggie）與僅高約9公分的吉娃娃珍珠（Pearl）見面了。(取材自金氏世界紀錄官方X影片)
身高逾1公尺的大丹犬雷吉（Reggie）與僅高約9公分的吉娃娃珍珠（Pearl）見面了。(取材自金氏世界紀錄官方X影片)

身高逾1公尺的大丹犬雷吉（Reggie）與僅高約9公分的吉娃娃珍珠（Pearl）這對「最萌身高差」，日前在愛達荷州正式會面，創下金氏世界紀錄史上最高與最矮犬同場的可愛畫面。

華盛頓郵報報導，雷吉站在愛達荷州的家中，珍珠則由飼主抱至與牠「平起平坐」的位置。盡管身高差距達3英尺（約91公分），兩犬初次見面仍相當友善，開心地互相嗅聞、玩耍，彷彿根本不在意彼此的體型懸殊。

不過，這場逗趣會面也不乏小插曲。當雷吉在沙發上移動時，皮椅一晃，意外讓珍珠跌落地面。此外，珍珠一度試圖搶走雷吉的玩具──盡管那些玩具幾乎比她本身還大。

雖然外型差異極大，但兩犬個性卻意外相似，彼此互動就如同一般狗狗見面。雷吉的飼主瑞斯（Sam Johnson Reiss）說：「我本來以為珍珠會很不同，但她其實和雷吉一樣愛撒嬌。」他形容兩犬都會因為想吃、想喝或想散步而吠叫，也都很喜歡成為全場焦點。

雷吉現年7歲，體重約145磅（約66公斤）；珍珠則僅4歲，出生時可放進一支湯匙，重量不到1盎司，如今僅重約1磅，可輕鬆裝進茶杯中。雷吉在出生幾個月內體型暴增，5個月大時頭已能碰到浴室檯面，9個月時已比多數成犬大丹犬還高。如今，牠每天進食4餐，還得使用高腳食器，並服用關節保健品維持健康。

相對地，珍珠每天只吃約1盎司的食物，用盤子喝瓶裝水。牠平時愛玩捉迷藏，會躲進鞋子、衣櫃或床下，直到被飼主找到才出來。

兩犬連出門交通方式都大相逕庭：雷吉乘坐休旅車時需將後座全部放平才能躺下，珍珠則窩在飼主腿上、懷裡，或是嬰兒推車與手提袋中。服裝方面，雷吉過去5年才找到適合牠的大號毛衣；珍珠則每天精選「穿搭」，由飼主準備數十件迷你外套與飾品讓牠自由挑選，還會以棉花棒替牠塗上白色指甲油。

盡管生活條件南轅北轍，兩犬同樣愛吃雞肉，也都會大聲打呼。飼主們也一致避免讓牠們接觸其他狗隻，擔心體型太小或太大都容易引起衝突。雷吉過去曾多次遭攻擊，右耳甚至被撕裂；珍珠則從不進狗公園，飼主擔心牠被踩或受傷。

金氏世界紀錄於2022年8月將珍珠列為「全球最矮狗狗」，今年1月則封雷吉為「現存最高狗狗」。

愛達荷州 華盛頓郵報 關節

上一則

5月3日星座運勢 巨蟹事事順利 獅子嘗試改變

延伸閱讀

黃石公園附近車禍 中使館證實5中國公民死亡

黃石公園附近車禍 中使館證實5中國公民死亡
黃石公園大車禍 升高旅遊風險意識

黃石公園大車禍 升高旅遊風險意識
琴難自禁（四）

琴難自禁（四）
旅巴撞車釀七死多傷 保險賠償端視旅行社保單

旅巴撞車釀七死多傷 保險賠償端視旅行社保單

熱門新聞

三星座誰很難真正走心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

2025-04-25 23:00
網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

2025-04-29 21:35
圖為內耗，心情不好示意圖。圖／AI生成

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

2025-04-29 14:00
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

2025-04-24 22:45

超人氣

更多 >
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光