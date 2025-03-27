金秀賢「我要抱你睡」金賽綸對話曝光 她掙扎回：沒有非做不可

金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(取材自OSEN)

韓已故女星金賽綸 的遺屬27日中午舉辦記者會，表示要帶證據證明金秀賢 在金賽綸未成年時期就交往，委任律師今秀出金賽綸與金秀賢的多段對話截圖，日期為2016年，其中金秀賢疑似「色聊」金賽綸，還提到「我抱著妳睡」、「你親我」等訊息；另記者會上也公開金賽綸因為金秀賢影響而自殘的血腥照片。

截圖對話如下：

2016年6月26日 星期日 金秀賢：嗯，就算妳親我，我應該也不會知道的。 金賽綸：哼哼哼，試幾次都不知道啊（啊～） 金秀賢：我什麼時候抱著妳睡都可以。那樣的話，我應該真的可以睡得超熟。 金賽綸：嗯，那個我就允許你啦。 金秀賢：嗯嗯，往後就這麼辦……

記者會由「橫豎研究所」的金世義擔任主持人，遺屬委任律師則念出立場聲明，中間投影金秀賢和金賽綸的對話截圖，2人互動如同情侶，像是金賽綸傳自己小時候的照片給金秀賢，金秀賢回說非常可愛；金賽綸撒嬌要親親，金秀賢則回應說「以後真的要親喔」。

有一張對話金秀賢寫「會不會花上1年」、「3年」、「1年太久？6個月？」而金賽綸回：「想做的時候再做就好，沒什麼非做不可的理由。」

金世義表示：「這段訊息讓人懷疑2人之間的關係是否早已超越單純友誼，如果這樣都不能稱為交往關係，那到底是什麼？我們也想問金秀賢。而當時金賽綸小姐年僅17歲。」

除了調情，還有金賽綸2022年酒駕出事後她與朋友的對話截圖，金世義表示當時金秀賢的經紀公司要求金賽綸償還幫忙賠償的7億韓幣，讓金賽綸非常害怕、痛苦，她對朋友傾訴「這不是就是叫我去死嗎」。

金世義質疑：「當時就像其他藝人一樣，她也與多家經紀公司有簽約，若出現違約情形，應該是依7:3的比例由公司與藝人共同承擔，但她卻被要求100%由自己承擔這筆金額，她表示這根本就是被騙，

並用類似『被強迫簽約』這樣的語氣描述。」並說金賽綸的朋友當時也透過訊息和金賽綸一起出氣說「完全不合理」，並提到「你們交往了6年，應該五味雜陳吧」，這表示她與金秀賢的交往長達6年，朋友們也都知道這件事。