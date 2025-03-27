金秀賢被挖「超強誘導式對話」引未成年金賽綸自願獻身

金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(取材自OSEN)

韓已故女星金賽綸 的遺屬難忍謠言，27日中午由委任律師開記者會，以2016年的對話截圖證明金秀賢 在金賽綸未成年時期就交往，甚至疑似要求和金賽綸發生踰矩之事；晚間「橫豎研究所」再加碼爆料，曝光一段2019年金秀賢在巴黎街頭錄的影片，只聽見他對商店櫥窗穿著薄紗內衣的模特兒開低俗玩笑，還說路邊有一對父女，那個小女孩很驚訝地看著他，金秀賢和對方對視，說自己一點都不尷尬。而這段不知所謂的影片，金秀賢也傳給了金賽綸。

橫豎研究所認為，金秀賢非常會用引導的方式，要未成年的金賽綸自己說出願意被親、被抱著睡，像是2016年6月25日（周六）晚間10時47分的對話：

金賽綸說：「我要再去拍戲ㅠㅠ，很快就回來喔～」 金秀賢回：「去吧～哈哈～」並傳了愛心符號。 金賽綸也回傳了愛心加一個「啾～」（代表親吻的表情符號） 金秀賢回：「以後真的要親喔～哈哈」然後又說「這樣也不行嗎ㅠㅠ」 金賽綸回：「不是啦，不是不行啦～哈哈～會給你親啦。」 金秀賢回：「太棒啦 ！」

以上對話，橫豎研究所認為，「這就是典型 grooming（誘導式性掠奪）犯的語氣。就這樣慢慢用 gaslighting（精神操控）方式，引導她進入下一階段，想要性接觸。各位，這是什麼意思？這句話的潛台詞是『你剛剛親口說了我可以親你喔，是你同意的喔』。」

另有傳言，金秀賢和金賽綸交往時，劈腿另一女星安昭熙，安昭熙就是女團Wonder Girls成員。今「橫豎研究所」在直播時，主持人金世義突然唱起Wonder Girls的招牌曲「Tell Me」，暗示說：「是的，沒錯。」便不再多言，講下一篇主題，疑似在指安昭熙介入金秀賢和金賽綸的關係。