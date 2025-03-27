金賽綸遺屬方開記者會 全文聲明書曝光：請結束真相攻防戰

金賽綸遺屬委任律師召開記者會的聲明書。(圖／讀者提供)

韓已故女星金賽綸 的遺屬27日中午舉辦記者會，表示要帶證據證明金秀賢 在金賽綸未成年時期就交往，記者會開始前，遺屬委任律師向現場媒體發送立場聲明書如下：

立場聲明

故金賽綸遺族的法律代理人 法務法人「BUYOU」代表律師 裴智錫

我是故金賽綸小姐遺屬的法律代理人，法務法人「BUYOU」的代表律師裴智錫。

由於目前遺族們正處於極度混亂不安狀態，無法出現在公開場合，因此我將代為傳達他們的立場。

近日，有關故金賽綸小姐的私生活被沒有底線地揭露，隨之而來的是對遺屬的各種臆測與指責，他們正承受著極大的心理與身體痛苦。

今天(27日)召開記者會，是希望讓外界知道遺屬正處於上述的困境之中，並呼籲外界停止對遺屬的責難與誤解。本記者會並非為了說明故金賽綸自我了結的動機。

最初，遺屬不得不公開金秀賢先生在金賽綸小姐還是未成年時便開始交往的事實，是為了針對傳播虛假訊息、羞辱與嘲諷故金賽綸小姐，最終將她逼上絕路的YouTuber 李鎮浩提起告訴。

但遺屬所得到的回應，卻是從一開始就否認曾經交往的謊言……

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儘管已經公開了「交往過的證據」，但金秀賢先生卻毫無一句道歉之意，現在又再次說謊稱「是在對方成年後才開始交往」。

我們無法確認這是否是出於某種有意圖的引導，但包括YouTuber李鎮浩在內的事件關係人，對於故金賽綸小姐的無節制私生活爆料與虛假事實散播，也正在持續進行中。

因此，遺屬們決定提出相關證據資料，希望能為這場爭議劃下句點。