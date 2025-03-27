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金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

記者梅衍儂／即時報導
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金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

韓已故女星金賽綸的遺屬今27日中午舉辦記者會，表示要帶證據證明金秀賢在金賽綸未成年時期就交往，委任律師今秀出金賽綸與金秀賢的多段對話截圖，日期為2016年，其中金秀賢疑似「色聊」金賽綸；另記者會上也公開金賽綸因為金秀賢影響而自殘的血腥照片。

記者會由家屬委任律師和「橫豎研究所」的金世義主持，金世義表示金賽綸2022年酒駕肇事後，她的經紀公司、也就是金秀賢和表哥合開「Gold Medalist」幫忙賠償7億韓幣，事後要求金賽綸還錢，並寄出存證信函，這讓金賽綸非常害怕、痛苦，她對朋友傾訴「這不是就是叫我去死嗎」。

她收到存證信函後，曾向朋友求助說希望轉達給金秀賢，但金秀賢不僅沒有聯絡，反而又發來第二封存證信函，金世義形容：「她在幾乎抓住最後一根救命稻草的心情下，親手寫了一封信，信中寫希望能解開誤會，也提到『我們交往大概有5、6年』，還有『你是我的初戀』。」

但封信最後沒有成功送到金秀賢手上，「她和朋友原本打算前往金秀賢的住處親手送達，但那棟公寓是高級住宅，外人無法自由出入，最後沒能成功遞送，回家後才發生了接下來的事」，金世義在記者會上當場秀出金賽綸自殘割腕血腥照，「我們也曾猶豫是否要公開這張照片，但必須讓大家知道，金賽綸收到存證信函後，內心到底承受了什麼。這張照片的拍攝時間也可以證明，她是在試圖遞交信件失敗後，才選擇了自殘。」

金賽綸寫給金秀賢的求救信。(取材自YouTube)
金賽綸寫給金秀賢的求救信。(取材自YouTube)

金賽綸 金秀賢

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