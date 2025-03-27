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金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

金賽綸親送求救信卻撲空「希望有天笑著見」全文曝光

記者梅衍儂／即時報導
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金賽綸寫給金秀賢的信。(取材自YouTube)
金賽綸寫給金秀賢的信。(取材自YouTube)

韓已故女星金賽綸的遺屬27日中午舉辦記者會，帶著各種截圖、信件證明金賽綸深受金秀賢影響，打擊過大甚至自殘，金賽綸寫給金秀賢的求救信也曝光。

記者會由家屬委任律師和「橫豎研究所」的金世義主持，金世義表示金賽綸2022年酒駕肇事後，她的經紀公司、也就是金秀賢和表哥合開「Gold Medalist」幫忙賠償7億韓幣，事後要求金賽綸還錢，並寄出存證信函，這讓金賽綸非常害怕、痛苦，她對朋友傾訴「這不是就是叫我去死嗎」。

她收到存證信函後，曾向朋友求助說希望轉達給金秀賢，但金秀賢不僅沒有聯絡，反而又發來第二封存證信函，金世義形容：「她在幾乎抓住最後一根救命稻草的心情下，親手寫了一封信，信中寫希望能解開誤會，也提到『我們交往大概有5、6年』，還有『你是我的初戀』。」

信件全文如下：

「我想解開我們之間的誤會，公司裡我誰都聯絡不到，我很抱歉po了照片（指2人貼臉照），我是希望公司能跟公司連絡上才這樣做的。

造成傷害真的…我現在覺得Gold Medalist的人都很可怕，我離開公司後，誰都不接我電話，我真的沒有要造成你困擾的意思，我是真心希望哥哥能幸福。

我們認識大概有5、6年了吧？你是我的初戀也是最後的戀愛，所以希望你不要躲著我，看到你完全無視我、連理都不想理的樣子，感覺這些年的時光都變得好虛無，我們就好好相處吧，不要多也不要少，保持互相鼓勵的關係不行嗎？

我就這麼讓你討厭嗎？如果連這封信都傳達不到，我們的關係就真的永遠結束了。那樣的話我會很難過，以後不會再介入哥哥的人生了，所以請不要討厭我…希望有一天我們能笑著相見。010（金賽綸的手機號碼）只要有回信就聯繫我吧，實在沒有傳達真心的辦法，只能這樣抓著手機等待。希望不是機器人而是你能看到。以後你的工作、戀愛都會為你加油，希望你幸福，希望我們不要留下不好的回憶…」

然而這封信到最後都沒有成功送到金秀賢手上，金賽綸和朋友前往金秀賢的住處想要親手送達，但該處戒備森嚴，金賽綸失望回家後割腕自殘。

金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(取材自OSEN)
金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(取材自OSEN)

金賽綸 金秀賢

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