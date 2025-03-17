超市3常見食物藏危機 學者籲別買：嚴重恐致命

多位食品安全專家警告，在超市購買的三種常見食物，可能帶有致命病菌。圖為紐約一家超市裡的顧客正在選購商品，與新聞無關。(中新社)

多位食品安全專家警告，在超市購買的三種常見食物，可能帶有致命病菌，增加感染的風險，嚴重可能導致食物中毒甚至死亡，特別是免疫力 較弱者尤其危險。

1.超市切好的水果

根據「每日郵報」報導，美國食品化學家拜倫（Bryan Quoc）博士指出，芒果、哈密瓜和鳳梨等已切好的水果，比整顆水果更容易滋生大腸桿菌等有害細菌，這是因為保護性的外皮已被切開，暴露出的果肉因濕潤柔軟的質地，成為病原體的溫床。

2.常見於沙拉、湯品與三明治中的生芽菜

德拉瓦大學的微生物學家珂奈兒（Kali Kniel）教授也警告，生芽菜（常見如：苜蓿芽、綠豆芽）可能含有大腸桿菌、李斯特菌和沙門氏菌等危險病原體。珂奈兒教授解釋，複雜的種植過程使其難以「充分消毒以殺死所有可能存在的沙門氏菌」，因為豆芽在細菌茂盛的理想環境中發芽。

一位食品科學家在她的TikTok 頻道上發布的影片中解釋：「豆芽基本上是在你能想像的最溫暖、最潮濕的環境中生長，猜猜看，細菌喜歡它！」除非將豆芽燙熟或「徹底煮熟」，否則存在食物中毒的風險。

3.未經消毒的生乳

拜倫博士還警告，未經巴氏消毒的生乳（raw milk）應該避免飲用。「有很多人宣稱生乳有許多健康益處，但風險實在不值得，因為牛奶 中仍有許多活著的致病微生物，尤其是直接來自加工設施的牛奶。」

英國食品標準局（FSA）指出，在英國販售、採購、配送和儲存的食品必須遵守FSA規定。根據該機構的指導方針，英格蘭、威爾士和北愛爾蘭的消費者只能直接從註冊的生產商處購買生乳，包括農場、農夫市集、網路或送奶服務。在其他任何地方販售生乳都是非法的，蘇格蘭更是完全禁止。

另外，美國東北大學 食品安全專家德維勒（Darin Detwiler）博士也補充，外出用餐應避免食用自助餐、牡蠣和魚類，因為那些食物往往不新鮮，特別是周一供應的食材。

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