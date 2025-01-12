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妮可基嫚外遇鮮肉太過激 情欲爆炸：電影院椅子全濕了

記者陳穎／即時報導
妮可基嫚在「乖女孩」中外遇實習生。(圖／車庫娛樂提供)
妮可基嫚在「乖女孩」中外遇實習生。(圖／車庫娛樂提供)

奧斯卡影后妮可基嫚主演A24全新情慾驚悚電影「乖女孩」（Baby Girl）探討女性的情慾覺醒，並融入BDSM支配與臣服、動物扮演的元素，挖掘女性如何誠實面對被視為禁忌的真實慾望。在全美一上映即引起熱烈討論。

妮可基嫚與英國年輕人氣男星哈里斯迪金森間炸藥般的化學反應也令女性觀眾心癢難耐，大讚「這才是我要的格雷！」「一路『潮』著魔幻之地前進」「大膽又挑釁的作品」「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」「『乖女孩』正是這個清教徒時代所需要的電影」。片中精彩的演出也讓妮可基嫚6度衝奧的呼聲愈發高漲。得益於電影話題性及口碑，「乖女孩」上映即創下佳績，首週票房達到918萬美元（約3億元台幣），登頂2024年情慾驚悚賣座冠軍。

「乖女孩」中不乏點燃熊熊慾火的性感場面，預告一場妮可基嫚在高級餐廳裡，聽從哈里斯迪金森的指示，喝下一杯牛奶的片段引起網友廣泛討論，導演哈琳娜瑞金透露這幕其實來自於她的親身經歷：「當時我在比利時表演完，下台後自己去了酒吧，因為不喝酒所以我點了杯健怡可樂，這時有個年輕的比利時演員，我不能說是誰，他現在很有名。幫我點了一杯牛奶，我認得他但從沒說過話，他比我至少小了15歲。所以我覺得很難以置信也很火辣，為了獎勵他的勇氣我把牛奶喝光了。」

瑞金接著笑說：「儘管不幸的是，這位演員從沒叫過我Babygirl。我希望他能這麼做，但他走了出去，什麼都沒發生。」並表示：「對我來說，真正令人震驚的性通常不是兩個身體相互碰撞，而是關於內心、暗示和想像。（羅蜜）在沾滿污漬的骯髒地毯上爬來爬去、舔掉他（山謬）手裡的一點糖果，他像對待動物一樣撫摸著她才真的很性感。」她在「乖女孩」中以充滿張力的橋段和幽默感作為特洛伊木馬，邀請觀眾一起走進更深層的自我解放之旅。

「乖女孩」故事描述一名位高權重的執行長（妮可基嫚飾）與年輕實習生（哈里斯迪金森飾）火熱外遇，將她的事業與家庭置於危險之中。

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