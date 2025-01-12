我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇山火後 加州災民該遷離他處還是就地重建？

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

白麵條用蕎麥麵替代、砂糖換成它 簡單換個食材就能靠吃「防三高」

世界新聞網／輯
選用蕎麥麵比烏龍麵更健康。（取材自unsplash.com＠Masaaki Komori）
選用蕎麥麵比烏龍麵更健康。（取材自unsplash.com＠Masaaki Komori）

現代人注重健康，而要維持健康，在飲食方面就得多下功夫。尤其華人準備即將來臨的農曆春節，一不小心就容易大魚大肉，雖然吃得豐盛，卻也容易引發高血壓、高血脂、高血糖的「三高」風險。為了避免吃出毛病，可以從食材方面著手，讓人吃得好又吃得安心。

根據日本媒體「介護ポストセブン」報導，首先在主食的部分，比起吃純白米飯，不如改成「玄米」。玄米比白米有更豐富的維他命、礦物質，對於一天至少會吃一餐米飯的人，換成玄米的效果會特別顯著。由於玄米口感較硬，一開始吃不慣的人，可以嘗試先將米飯中的三分之一左右換成玄米，習慣後再慢慢加量。

此外，烏龍麵等白麵條也可以換成蕎麥麵。蕎麥麵擁有更豐富的維他命B1，且維他命B1可以溶於水中，因此也很推薦喝下蕎麥麵的湯。

另外，肉的部分，比起牛肉、豬肉，更推薦脂肪更少的雞肉，尤其是雞腿肉或雞胸肉。不過要注意雞皮的部分脂肪較多，最好避免。

至於愛吃甜的話也不是不行，但最好把一般的砂糖或人工調味料，換成蜂蜜或甜菊。蜂蜜含有維他命B1、維他命B2、葉酸和鉀。甜菊則是卡路里非常低，一般市面上也找得到粉末狀的甜菊。這兩者都可以替代砂糖，作為比較健康的甜味劑使用。

三高 高血壓

上一則

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

延伸閱讀

「煎雞腿vs.烤牛肉」熱量評比解析 一盲點該注意

「煎雞腿vs.烤牛肉」熱量評比解析 一盲點該注意
11種「解凍肉品」錯誤方法 趕時間可以這麼做

11種「解凍肉品」錯誤方法 趕時間可以這麼做
北美職場送禮指南 避雷「這類禮品」小心被當賄絡

北美職場送禮指南 避雷「這類禮品」小心被當賄絡
皮膚科醫師稱洗米水護髮好處多 兩類人不建議

皮膚科醫師稱洗米水護髮好處多 兩類人不建議

熱門新聞

不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
有些星座組合的情侶有著「笨蛋情侶」的性格。（取材自unsplash.com＠Pablo Heimplatz）

12星座「笨蛋情侶」組合TOP5 曬恩愛不害臊、完全沉浸兩人世界

2025-01-08 00:00

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
趙麗穎奪獎超幽默 我貢獻了「微薄」熱度 全場笑翻

趙麗穎奪獎超幽默 我貢獻了「微薄」熱度 全場笑翻