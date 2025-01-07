延年益壽飲食 這兩樣防失智、吃肉怎麼料理也有差

健康和飲食息息相關。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

現代人注重健康，而想要維持身體狀況，就得在飲食上多下一些功夫。就算是同樣的食材，烹調方式的不同，也可能會影響到健康與否，因此需要多加留意，才能掌握能讓自己更長壽的飲食習慣。

根據日本媒體「ピンズバNEWS」報導，早起趁著空腹時，可以來點優格。此時乳酸菌 會更容易改善腸胃環境，而身體的免疫機能，又有七成來自腸胃，因此這麼吃能夠改善免疫力 。如果想要點甜味，可以選擇用蜂蜜調味，因為蜂蜜和優格都有預防失智的成分在。

而近來越來越多人減肥時，會推崇減糖飲食，但是糖份其實是燃燒脂肪的重要燃料，如果完全不吃反而很難瘦下來。而且根據日本國立長壽醫療研究中心長達十年的研究，認為各方面都均衡飲食的人，失智的機率更低。因此還是應該攝取糖份，只是要注意份量。

另外在肉類的攝取部分，由於用超過100度的高溫 烹調肉類，其實容易產生致癌 物質，加上煙燻中也有會致癌的戴奧辛，因此最好避免煙燻培根、碳火燒肉等食物。相對地，涮涮鍋或火鍋就不會形成這樣的高溫或煙，所以推薦用燉煮的方式來料理魚類、肉類。

如果想要在嘴饞時來份點心，則推薦當季的水果，補充維他命、礦物質等營養素。好比說蘋果就是既常見，又有抗氧化等功效的水果，連皮吃還更營養。此外，高濃度的巧克力含有多酚，是很不錯的點心選擇。但要注意市售巧克力點心，往往也有糖份過高的疑慮，最好選擇不會太甜且濃度在80％左右的巧克力。