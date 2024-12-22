天冷容易「腰痛」？ 醫教5方式正確護腰、改善坐立難安

醫師陳世鴻表示，下背痛又稱「腰痛」，屬於常見的背部肌肉骨骼傷害；最主要原因是長時間坐著、搬運重物，姿勢不正確以及過度出力造成肌肉疲勞，導致腰痛。(圖／123RF)

天氣一冷，腰酸背痛、脊椎不適的問題一直來，讓人坐立難安。醫師表示，下背痛又稱「腰痛」，屬於常見的背部肌肉骨骼傷害。引起下背痛的原因最主要是長時間坐著、搬運重物，姿勢不正確以及過度出力造成肌肉疲勞，導致腰痛。

當天氣變冷時，肌肉會變得更加緊繃、僵硬，疼痛感更加明顯。為什麼下背痛總是反覆發生呢？國泰醫院疼痛中心主治醫師陳世鴻說，下背痛是許多原因的綜合表現，包括：

1.骨骼、肌肉、神經或關節 的問題：下背痛的範圍為腰部到雙臀之間，任何肌肉、肌腱、韌帶、關節、軟骨組織等問題，都會引起痠痛脹麻，例如因脊椎的滑脫肌肉的受傷引發疼痛；除此之外，薦髂關節的疼痛也會延伸到下背疼痛。

2.神經受到壓迫：有時候椎間盤或骨頭壓到神經，疼痛會從下背部傳到腿部；坐骨神經痛就是因受到損傷或壓迫所引發的疼痛、麻痺及無力等。

3.其他原因疼痛：脊椎骨之間有小面關節，這部位的關節發炎也會疼痛；椎間盤的發炎或是破裂也會感到嚴重的下背痛。

陳世鴻指出，下背痛的就診，通常會先詢問是否有受傷病史、疼痛持續多久，接著安排X光。如果症狀嚴重，會另進行神經傳導檢查、核磁共振或電腦斷層掃描等。另外，民眾要留意「突然體重下降」、「持續發燒」、「無法控制大小便」等警訊，可能有椎間盤突出是脊椎狹窄等造成神經壓迫的情形。

日常生活該如何預防下背痛？陳世鴻分享幾個簡單的方法：

1.保持良好姿勢：不論是坐著還是站著，盡量保持脊椎的自然彎曲，注意避免駝背，對預防下背痛很有幫助。

2.多運動：定期進行強化核心肌肉和背部肌肉的運動，可以幫助脊椎更穩定，減少疼痛發作。

3.正確搬重物：如果需要搬重物，記得彎膝用腿部的力量，而不是直接彎腰搬東西，減少對背部的壓力。

4.保持適當體重：過重會讓脊椎承受過大的負擔，保持健康體重能有效減少下背痛的風險。

5.避免久坐不動：長時間坐著會讓背部肌肉緊繃，建議每隔一段時間站起來走動一下，活動背部，讓肌肉放鬆。

陳世鴻說，大部分的下背痛可以透過復健等物理治療方式緩解，但如果疼痛持續，可能需要更進一步的治療。包括介入性治療合併復健治療、搭配熱敷或冷敷減輕疼痛、經專業醫師評估後使用藥物止痛、增生治療等。若疼痛非常嚴重，或其他治療方法無效，椎間盤切除術或脊柱融合術可能是最後的選擇。