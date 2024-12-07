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澱粉不能完全不吃、水果吃哪些最好？抗老化飲食7注意事項

世界新聞網／輯
日本媒體分享抗老化飲食的7大注意事項。（取材自unsplash.com＠Katie Smith）
日本媒體分享抗老化飲食的7大注意事項。（取材自unsplash.com＠Katie Smith）

現代人注重健康飲食，像是有不少健身的人，或許會採取高蛋白、少澱粉等等的飲食控管。不過對於吃的細節，又該如何調控才好？日本網站「ESSE編輯部」近來就分享避免老化，健康的幾項飲食習慣。

1.一天吃一個或以上的雞蛋

雞蛋是優良的蛋白質攝取來源。雖然有人會在意膽固醇，但有報告指出即使吃多了蛋，膽固醇也未必會提高。

2.水果可以吃但要適量

水果含有豐富果糖、抗氧化物、維他命和食物纖維等等，特別推薦奇異果、香蕉和莓果類等抗氧化食物。不過要注意別吃過量。

3.適度補充澱粉

像是白飯之類的澱粉，不只是熱量來源，也含有豐富的食物纖維，保持腸胃健康。若是都不吃，反而容易便秘。

4.烏龍和蕎麥麵的選擇

烏龍麵消化快速，在身體不好時適合食用。蕎麥麵則含有豐富食物纖維，雖然消化較慢，但有整腸、防止血糖急速上升等效果。

5.適度加入好油

很多人認為健康和油勢不兩立。不過像是亞麻仁油、紫蘇油或橄欖油等等，含有豐富的不飽和脂肪酸，可以維持血液健康。

6.注意各色蔬菜攝取量

一天蔬菜建議攝取量為300公克，其中有120克應是深色蔬菜類。因此除了高麗菜、蘿蔔之類較容易接觸的淡色蔬菜以外，也要多攝取菠菜、胡蘿蔔等有顏色的蔬菜。

7.優格選用合適的品項

優格是能夠舒緩便秘，促進血液循環的健康食品。由於市面上種類眾多，可以花點時間多加嘗試，觀察身體的反映，選用自己適合的品項。

雞蛋

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