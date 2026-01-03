去年交車量163.6萬輛…特斯拉輸比亞迪 丟全球電動車寶座

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
電動車製造商特斯拉2025年全球交車量為163萬6129輛車，被比亞迪的226萬輛超車。(路透)
特斯拉電動汽車公司上季交車量銳減16%，降至41萬8227輛；2025年全年交車量則下滑8.6%，跌到163萬6129輛，連續第二年萎縮，輸給中國的電動車公司比亞迪，丟掉全球最大電動車製造商的桂冠。

數據顯示，比亞迪2025年全年交車較2024年成長7.7%，穩健達成下調後的年度目標460萬輛。海外銷量突破百萬大關，達到105萬輛。純電動車銷量達到226萬輛，實現28%的年增幅。

相形下，根據特斯拉2日公布的數據，去年第四季生產43萬4358輛車，並交付41萬8227輛車，2025年全年生產165萬4667輛車，交付163萬6129輛車。全年交車量已被比亞迪的226萬輛超車。反觀2024年，特斯拉交車量約179萬輛，以些微差距贏過比亞迪所交付的176萬輛電動車，當時仍守住全球最大電動車製造商的地位。

如今華爾街對特斯拉2026年的銷售前景日益感到懷疑。

兩年前，分析師預測特斯拉今年將交付逾300萬輛車，如今平均預估值已驟降至180萬輛左右。

特斯拉股價雖然在執行長馬斯克大力宣傳自駕、AI與機器人題材下，於下半年強勢反彈，實際的電動車銷售動能卻持續承壓，本業表現與資本市場敘事之間的落差愈來愈明顯。

特斯拉銷售前景蒙塵，源於內外交迫的多重挑戰。2025年初，特斯拉為了推出改款的Model Y，對全球生產線進行了耗時且成本高昂的升級改造，對短期交付造成干擾；同時，馬斯克涉足政壇，引發部分消費者反感，為銷售帶來額外阻力。聯邦政府對電動車購車補貼退場，則被市場視為未來需求的另一道逆風。

即使如此，馬斯克對自動駕駛技術的狂熱，重新點燃市場的樂觀情緒。他成功將投資人的焦點，從令人失望的交付量指標，轉移到長期且更具想像空間的敘事，即特斯拉是一家處於顛覆交通運輸行業的AI機器人公司。

特斯拉2日早盤股價未受交車量不如預期影響，反而上漲1%。

特斯拉交車量 資料來源：特斯拉
特斯拉 電動車 比亞迪

