元宵節到來 營養師曝湯圓「這樣吃」避免脹氣又應景

元宵節可運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物。（楊梅天成醫院提供）

元宵節到來，象徵團圓圓滿的湯圓成為家家戶戶餐桌上不可或缺的應景美食。台灣天成醫院營養師陳美玉提醒，糯米含有支鏈澱粉比例高，升糖速度快但不易消化，若一次食用過量，容易造成血糖波動與腸胃脹氣，長者及腸胃功能較弱者更需留意，再加上甜餡與鹹料，整體熱量往往不低，因此掌握份量與飲食搭配原則格外重要。

營養師陳美玉指出，一般成人每次約4至6顆小湯圓，約半碗至1碗飯熱量，並列入主食類計算，當餐適度減少飯量，搭配蔬菜與優質蛋白質，有助延緩血糖上升並增加飽足感。製作時也可將部分糯米粉以地瓜粉取代，減少腸胃脹氣及吞嚥阻礙。

在健康創新吃法方面，陳美玉建議，可運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物，不僅增添節慶色彩，也能攝取多元植化素與抗氧化營養成分，為傳統點心加分。

湯底則可選用昆布與柴魚熬煮天然鮮味基底，加入香菇、鴻喜菇及紅蘿蔔絲提味，減少鹽分與調味料使用，同樣能呈現清爽順口的風味。

對此天成醫院提供湯圓食譜，節慶美味不必犧牲健康，只要掌握「適量攝取、均衡搭配」原則，民眾仍能在團圓時刻安心品嚐元宵美味，健康過節。

和風鮮彩湯圓

一、材料：

昆布10克、柴魚5克、香菇、瘦肉絲、鴻喜菇、紅蘿蔔絲、水1000cc、

二、作法：

1、昆布冷水浸泡 30 分鐘後，加熱煮至水將沸未沸後取出

2、關火後放柴魚片 60 秒取出備用

3、將蝦米、瘦肉絲、香菇絲、鴻喜菇爆香，加入高湯中煮熟

4、適量的水煮沸，放入養生湯圓，煮至浮起，撈起加入高湯中即可

養生湯圓-菠菜

一、材料：

糯米粉80克、地瓜粉20克、菠菜、水適量

二、作法：

1、菠菜洗淨加水打成汁，取汁使用

2、菠菜汁加入糯米粉、地瓜粉揉勻成團做成湯圓

養生湯圓-紅鳳菜

一、材料：

糯米粉80克、地瓜粉20克、紅鳳菜適量

二、作法：

1、紅鳳菜洗淨加水放入鍋中煮熟，取汁使用

2、紅鳳菜汁加入糯米粉、地瓜粉揉勻成團做成湯圓

養生湯圓-薑黃粉

一、材料：

糯米粉80克、地瓜粉20克、薑黃粉適量、水適量

二、作法：

薑黃粉加入糯米粉、地瓜粉、水揉勻成團做成湯圓

天成醫院營養師陳美玉提醒，湯圓升糖速度快但不易消化，若一次食用過量，容易造成血糖波動與腸胃脹氣。（楊梅天成醫院提供）