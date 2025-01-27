年菜吃不完冰起來就好？專家揭迷思教食物保存

過年期間常有豐盛年菜吃不完，許多人習慣將剩菜放進冰箱，隔餐加熱食用。（聯合報系資料照片）

過年期間常有豐盛年菜吃不完，許多人習慣將剩菜放進冰箱，隔餐加熱食用，台灣新竹市衛生局及社區營養推廣中心營養師彙整常見食物保存迷思，盼民眾都能吃得美味又安心。

年夜飯講求豐盛，但往往當餐吃不完，常出現整個春節 假期反覆加熱隔夜菜繼續食用情形，但新竹市衛生局表示，年菜放隔夜不僅會讓營養流失，還可能把病菌一起吃下肚，甚至導致食物中毒。

關於常見的食物保存錯誤觀念，竹市社區營養推廣中心營養師指出，以前長輩常說「熱菜不能放冰箱」，攝氏7至60度為食物危險溫度帶，微生物會在此區間內快速生長繁殖，建議食物不燙手時就應盡快放入冰箱中加蓋保存。

營養師表示，一般家用冰箱冷藏溫度應保持在7度以下，冷凍應低於零下18度，在冰箱中保存的食物僅能延緩細菌的孳生而非抑制生長。

竹市衛生局提醒，食物冷藏最多不宜放超過3至4天，冷凍也應小於6個月，購買食材後應留意包裝標示，依照冷藏、冷凍等指示進行存放，避免因存放過久引起變質。

衛生局表示，當食物中心溫度加熱至75度以上並保持至少30秒，才可確保殺死大部分的致病菌，鼓勵將未吃完的食物分裝成小份量，減少反覆加熱次數，並用乾淨湯匙舀取剩菜以降低微生物孳生的機會。

網路上常流傳「吃隔夜菜容易產生亞硝酸鹽會致癌 」，社區營養推廣中心營養師指出，亞硝酸鹽本身不致癌，亞硝根需與二級胺結合才可形成具致癌性的亞硝胺，而這樣的食物多半出現在發酵性食物及細菌污染的食物當中。

營養師建議，盛裝食物時應使用玻璃或不鏽鋼容器，避免塑膠容器遇熱釋放有害物質，並確保容器密封，防止食物變質與異味污染。

衛生局提醒，年節食材眾多，若出現異味、變色或口感異常，應立即丟棄、避免食用，若發生噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，另也呼籲民眾適量採買、掌握食物正確的保存技巧，才能讓年菜吃得安心、吃得健康。