我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

濟洲航空失事客機 黑盒子撞毀前4分鐘停止記錄 原因待查

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

記者賴昀岫／台北即時報導
中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）
中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

寒冬下許多人容易手腳冰冷，中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，四隻就會比較溫暖，龍眼粥、黑糖薑茶、肉桂茶等，都是不錯的選項，藥膳方面可用當歸、生薑湯底，搭配牛肉或羊肉湯等，也要做好保暖，家中有老人、小孩等體質容易過敏、心血管疾病族群，旅遊計畫建議避開高山或寒帶國家的行程。

有些民眾一到冬天就會手腳冰冷，台灣中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗表示，保暖的飲食方面，吃點含薑、肉桂等成分的食物讓末梢循環變好，四隻就會比較溫暖，如龍眼加上黑糖或砂糖及糯米，煮成的龍眼粥，或黑糖薑茶、肉桂茶等料理，或者生薑當歸湯底，搭配羊肉或牛肉的藥膳食補，都是不錯的選項，長輩也適合。

脖子保暖很重要，陳潮宗提醒，天冷的保暖要穿襪子、圍脖、手套、防風外套等，如果要衝很冷的地方要注意，對於高齡族群，衣服如毛線衣等要放在床頭，起床先窗好衣服在下床，室溫也控制好避免過低，一般而言22至25度是適合的溫度範圍，也可以泡腳，或使用電毯、暖暖包等產品保款。

陳潮宗說，天氣冷要特別注意，高血壓族群容易因此讓血壓升高，水喝得少會使血液濃稠，可能導致腦中風，心臟方面的疾病如心肌梗塞也要當心，氣喘的病人也要注意，加上天氣冷病毒容易活躍，受冷身體容易發炎。

另外，農曆春節快到了，如果家中有長輩或小朋友，如果有呼吸道疾病或心血管疾病，建議避免安排高山或赴寒帶國家旅遊。

心血管疾病 中風 高血壓

上一則

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

延伸閱讀

反覆乾咳影響睡眠 「三九貼」改善氣喘、過敏性鼻炎

反覆乾咳影響睡眠 「三九貼」改善氣喘、過敏性鼻炎
喝熱水不見得有用 五個飲食習慣更有效驅寒保暖

喝熱水不見得有用 五個飲食習慣更有效驅寒保暖
聖誕節不要純喝紅酒 中醫師建議自製2甜點驅寒祛濕

聖誕節不要純喝紅酒 中醫師建議自製2甜點驅寒祛濕
「摸進內褲」…台大不孕症名醫爆性騷 政壇大老媳婦都受害

「摸進內褲」…台大不孕症名醫爆性騷 政壇大老媳婦都受害

熱門新聞

台灣人愛逛夜市，近日因實境節目「夜市王」再掀朝聖人潮。（本報資料照片）

夜市王讓人想吃10攤 營養師教導「食物分類」減熱量吃法

2025-01-06 04:45
生魚片拼盤食用順序有眉角！專家揭訣竅：從味道較淡的開始；示意圖。（本報資料照片）

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

2024-12-28 22:11
中醫師提醒，含薑、肉桂等成分的料理，可以幫助末梢循環，保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

2025-01-11 02:50
台鐵便當示意圖。(本報系資料照)

本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵原因

2024-12-26 15:18
冬至有不少人有吃湯圓的習慣。(本報系資料照)

冬至別再煮湯圓 1全新吃法：小孩秒嗑光

2024-12-21 16:49
法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低。（路透）

愈來愈多人不喝酒 法國出現「無酒精」侍酒師、酒窖

2024-12-30 00:35

超人氣

更多 >
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級