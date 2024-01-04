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蛤蜊開了不等於熟 吃火鍋注意8事項 正確加熱溫度、時間曝

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多民眾吃火鍋，選擇不同的湯頭，加入火鍋料、肉類、海鮮、豆腐、豆皮、蔬菜等，就能在寒冷的天氣中飽餐一頓。不過，若是食材品質不佳、食物未徹底加熱等，吃下肚後可能會食品中毒的風險。

該如何選購火鍋食材？食材儲存、備料、烹煮時又該注意哪些部分呢？台灣食藥署提醒8注意事項，讓民眾能吃鍋吃得更安心，避免享受美食後產生食品安全問題。

吃火鍋避免食安問題 食材選購、烹調注意8事項

冬天大啖火鍋是一大享受，不過如果沒有注意食材的新鮮、保存等，很有可能會因此「樂極生悲」。台灣食藥署表示，從食材選購到烹調，民眾應注意以下8點：

1.食品業者及民眾，可選擇具有驗證標章或溯源證明文件之食材

2.留意儲存條件，冷藏食品應存放於0－7℃、冷凍食品應存放於-18℃以下

3.食材需掌握「先進先出」原則

4.食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍

5.仔細清洗食材，蔬果清洗乾淨後再分切

6.湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過70℃

7.烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類，當殼打開後應再多加熱5－10秒，切勿因追求口感而忽略生食風險，以避免食品中毒的發生。

8.生食與熟食交叉污染也是相當常見的食物中毒原因之一，在處理食材時應使用不同砧板、刀具，分別處理生食與熟食，處理後也應區分生熟食，避免交叉污染。

食品中毒有「這些」症狀 外食應注意湯底標示

常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候還會伴隨血便或膿便，但並非所有症狀都會同時發生。食藥署表示，倘若有發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，並配合衛生單位調查，以釐清食品中毒發生原因。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60428

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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