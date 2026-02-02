我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年2/3消費者低價買到房 南部市場最友善

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

最「台灣感性」的書展 台北國際書展3日開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

記者陳宛茜／台北即時報導
2026台北國際書展2月3日起在世貿一館展出，書展基金會董事長郝明義（左二起）、泰國商務處處長李佩佩、文化部次長李靜慧、台灣文學館館長陳瑩芳、獨立出版聯盟理事長陳夏民、童書主題館策展顧問張淑瓊一同在展前記者會上合影。（記者余承翰／攝影）
2026台北國際書展2月3日起在世貿一館展出，書展基金會董事長郝明義（左二起）、泰國商務處處長李佩佩、文化部次長李靜慧、台灣文學館館長陳瑩芳、獨立出版聯盟理事長陳夏民、童書主題館策展顧問張淑瓊一同在展前記者會上合影。（記者余承翰／攝影）

歡迎坐上遊覽車聽新書發表！2026台北國際書展3日於台北世貿一館開幕，參展的獨立出版聯盟豪氣地租下一部遊覽車，連同隨車司機一起開進書展展場。這輛「讀字巴士」成為書展史上最「台灣感性」的新書發表會空間，作家則化身「車掌小姐」，拿起麥克風為乘客讀者導覽一段閱讀風光。

第34屆台北國際書展2日舉辦展前記者會，搶先開箱泰國主題館、公民書區與文學書區等展場。台北書展基金會董事長郝明義表示，2026年台北國際書展有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，現場舉辦超過千場閱讀活動。

今年書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國主題館以「CreaTHAIvity—泰式創意生活」為主題登場，展區書架以東南亞傳統船舨（Sampan）為造型靈感，可移動式設計則呼應船隻概念，增添互動感與視覺特色。

文學書區以旅行文學為主軸，規劃四大展區，從早期台灣文人的移動書寫，一路延伸至當代作家的世界風景。現場展出十八件台灣文學館藏複製品，包括張深切於1924年徒步南行時蒐集的《徒步旅行之名人題字錄》裱框畫輸出品，另有林獻堂《環球遊記》，與三毛、劉克襄、廖鴻基等作家的經典作品。

最令人驚豔的是「公民書區」，以「道路/塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，展區出現很「台灣感性」的遊覽車、發財車、檳榔攤、小綠人與紅綠燈、收銀機與孔雀燈等，觀眾甚至可以到拍貼機拍照留念。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，「我們這次全部來真的，非常台灣感性！」

獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」，集結超過43個出版單位，將書展化為一段塞車中的閱讀旅程。每一台車都是一家獨立出版社，承載著關懷的議題與獨特的書寫，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀為自己爭取轉念與喘息的機會。展期間更推出「讀字去旅行」遊覽車，帶來超過70場講座與活動，讓想像力成為突破現實卡關的轉機。

另外，「閱讀青紅燈」則由台灣勞工陣線攜手35個NGO共同策劃，以紅綠燈意象回應台灣民主發展的重要時刻——解嚴天數正式超越戒嚴天數，象徵自由與公共討論開啟綠燈。並規劃超過30場講座，串連議題深度與當代文化，尋得跨界對話共鳴，與這片土地的人們一同前進、一同找路。

而台灣獨立書店文化協會推出的「閱讀轉運站」，以閱讀的流動與轉化為主軸，規劃五條閱讀路線，並集結十家獨立書店、超過百本選書，呈現多元閱讀風景。五條閱讀路線也化作五座月台，並新增「第六月台」，邀請讀者參與書單建構，並透過講座、紀錄片放映與劇場式導覽，深入理解獨立書店在文化現場中的堅持與力量。陳夏民表示，讀者累了可以在「閱讀轉運站」稍坐片刻，而展區中的紅綠燈與道路反光鏡牆、導盲磚，引導讀者思考社會行動中的選擇與判斷。

文化部表示，書展期間，平日（2月3日至6日）將發放門票全額抵用金，另18歲至22歲青年憑文化幣參觀書展免費、文化幣於書展現場消費使用2點送1點，同時不限金額消費，也可獲得文化幣APP遊戲任務中，首季以「皇阿瑪的後宮生活」為主題的「故事共鳴」徽章。書展期間桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及1位陪同者憑證免費入場。更多活動訊息請參閱台北國際書展官方網站：https://www.tibe.org.tw/。

2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非...
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，展區出現很「台灣感性」的遊覽車、發財車、檳榔攤、小綠人與紅綠燈、收銀機與孔雀燈等，觀眾甚至可以到拍貼機拍照留念。（記者陳宛茜／攝影）
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當...
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當新書發表會空間，作家當起車掌小姐。（記者陳宛茜／攝影）
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當...
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當新書發表會空間。（記者陳宛茜／攝影）
2026台北國際書展2月3日起在世貿一館展出，今年的主題國泰國以「CreaTHA...
2026台北國際書展2月3日起在世貿一館展出，今年的主題國泰國以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與味覺交織的五感體驗，讓台灣讀者深入探索泰國文化的豐富層次與內在魅力。（記者余承翰／攝影）
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非...
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，展區出現很「台灣感性」的遊覽車、發財車、檳榔攤、小綠人與紅綠燈、收銀機與孔雀燈等，觀眾甚至可以到拍貼機拍照留念。（記者陳宛茜／攝影）
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當...
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當新書發表會空間，隨車司機成為後台控制人員。（記者陳宛茜／攝影）
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當...
2026台北國際書展「公民書區」以「道路/塞車」為核心意象，直接租來一部遊覽車當新書發表會空間。（記者陳宛茜／攝影）

泰國 東南亞 台鐵

上一則

天下沒有做不到的事

延伸閱讀

台北燈節邀上海團、將合作泡泡瑪特 藍籲中央別再封殺

台北燈節邀上海團、將合作泡泡瑪特 藍籲中央別再封殺
不愛姐姐了？陳昊森街頭摟抱小2歲新歡

不愛姐姐了？陳昊森街頭摟抱小2歲新歡
中國旅客遊覽車在俄羅斯撞貨車 含3死8傷

中國旅客遊覽車在俄羅斯撞貨車 含3死8傷
紅綠燈上有史努比 台中打造最可愛交通城市 公車站停車場也有

紅綠燈上有史努比 台中打造最可愛交通城市 公車站停車場也有

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16
達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00

愛情風險備註

2026-01-28 01:00

追憶摯友邵華強(上)

2026-01-29 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來