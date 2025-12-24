有馬也有神獸 明年的故宮北院會很「動物」

故宮2026大展「動物為伴」將展出「元趙孟頫調良圖」。(故宮提供)

白菜娘娘要回宮了！故宮 昨(24)舉辦媒體茶敘，宣布9月赴捷克展出的翠玉白菜，將在明年農曆春節 期間「滿血歸隊」，返回故宮北院展出。捷克國家博物館總館長盧卡其則承諾將親自護送翠玉白菜返回故宮。故宮院長蕭宗煌表示，根據捷克國家博物館提供的數字，主打翠玉白菜的「故宮文物百選及其故事」，95天便吸引了近28萬3000人，平均一天近3000名觀眾造訪。該展採預約制，一天3000人已是極限，證明翠玉白菜魅力驚人。

蕭宗煌昨率領故宮團隊，向媒體說明百年院慶成果與新故宮計畫工程進度。他表示，年初設定的故宮南北院總參觀人次為350萬。截至12月17日，故宮南北院總人次為341萬人，預計年底可達352萬。蕭宗煌形容這個數字達標，但「差強人意」。他分析，國內、國外觀眾的比例為六比四，百年院慶吸引的國外觀眾比國內少，他認為是受到文宣預算刪減的影響。

至於因為文資審查未過而遲遲無法動工的故宮正館整建工程，蕭宗煌表示將提出四個修正方案，遴選其中兩個方案舉辦公開展覽及票選、凝聚社會共識，屆時參考票選結果修正計畫後再次送審。蕭宗煌表示，希望在任期內(2028年)能看到正館整建工程動工。故宮副院長黃永泰表示，修正方案已降低及縮小入口大廳的屋頂量體，其高度、寬度不遮蔽正館立面古典元素裝飾細部，降低對歷史建築本體的影響。

故宮副院長余佩瑾則預告明年的精彩展覽。1月展出「蘭亭癖」，聚焦帝王、權臣及文人雅士們因對「蘭亭序」的癡迷所衍生的字帖收藏與臨摹創作，「晉唐法書刻帖選萃」將展出王羲之名作「快雪時晴帖」。乾隆皇真的是書法高手？在明年4月展出的「真假乾隆—清高宗的御筆與代筆」中，故宮書畫文獻處處長何炎泉將透過筆墨技巧的分析比對，找出張照等人為乾隆所代的御筆，重新審視與修正乾隆的書法成就。

故宮2026大展「晉唐法書刻帖選萃」，將展出王羲之「快雪時晴帖」。(故宮提供)

故宮明年大展「蘭亭癖」，將展出「明董其昌臨褚遂良蘭亭敘」。(故宮提供)

迪士尼 「動物方程式2」創下全球動畫電影票房紀錄，明年故宮也將是很「動物」的一年。故宮北院1月的書畫大展「動物為伴」探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感，南院春節推出「萬馬歡騰：丙午年歷代馬畫精粹」，歡迎民眾馬年來故宮走春賞馬。余佩瑾表示，從2018年起，國際博物館便吹起關懷人與動物共生的展覽潮流，3月故宮北院的「神獸再現」，將參考「動物方程式」的角度重新詮釋故宮文物。