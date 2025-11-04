我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

法作家獲頒法國龔固爾獎 書寫家族史小說受肯定

中央社／巴黎4日綜合外電報導
法國作家莫維尼耶獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎。（美聯社）
法國作家莫維尼耶獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎。（美聯社）

法國作家莫維尼耶（Laurent Mauvignier）今天以橫跨20世紀、講述祖母在第二次世界大戰期間被控通敵的家族史長篇小說，獲頒法國文學最高榮譽的龔固爾獎（Prix Goncourt）。

法新社報導，評審只經過一輪投票就選出58歲的莫維尼耶為今年龔固爾獎得主，獲獎作品「空屋」（La Maison Vide，暫譯）靈感來自他兒時從父親家族聽到的故事。

莫維尼耶領獎時表示：「我欣喜若狂，這個獎項意義重大，因為得獎作品來自我的童年，並且橫跨了數個世代。」

龔固爾獎的獎金只有10歐元（約11.4美元）支票，得獎者通常選擇裱框以茲紀念。不過，舉足輕重的龔固爾獎往往能為獲獎者帶來數十萬本書的銷量。

莫維尼耶來自法國西部鄉村地區杜雷恩（Touraine），他在一個勞工家庭中長大。「空屋」描繪好幾代人在虛構的杜雷恩小鎮生活的故事，與莫維尼耶成長的地方極為相似。

莫維尼耶告訴法新社：「我認為我的家族就像數以百萬計法國家庭一樣，都擁有陰暗和輝煌的一面。」

莫維尼耶有多部作品翻譯成英文版，包括以法國鄉村為背景的驚悚小說「生日派對」（The Birthday Party，暫譯）、探討阿爾及利亞獨立戰爭遺緒的「傷痕」（The Wound，暫譯），以及描寫1985年比利時赫賽爾體育場（Heysel Stadium）足球迷踩踏事件的「在人群中」（In the Crowd，暫譯）。

這次角逐龔固爾獎的人除了莫維尼耶，還有法國作家暨編劇加赫爾（Emmanuel Carrere）、模里西斯和法國雙重國籍作家阿帕娜（Nathacha Appanah），以及比利時作家拉馬契（Caroline Lamarche）。

投票

上一則

樹墩

下一則

不滿足供應鏈…華碩董事長施崇棠要打造國家級AI戰略

延伸閱讀

Shein賣兒童色情娃娃醜聞延燒 法國擴大調查電商

Shein賣兒童色情娃娃醜聞延燒 法國擴大調查電商
歐亞10月PMI 陷入景氣萎縮陰影

歐亞10月PMI 陷入景氣萎縮陰影
歐豬四國躍區域經濟模範生 法、英、德預算赤字大增

歐豬四國躍區域經濟模範生 法、英、德預算赤字大增
比利時頂尖神經學家56歲史蒂文 移居中國盟杭州師大

比利時頂尖神經學家56歲史蒂文 移居中國盟杭州師大

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢