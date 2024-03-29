梵谷畫作「動起來」結合現代科技亮相香港

3月28日晚上，香港特區政府康樂及文化事務署在香港文化中心大樓外為「藝術@維港2024」的大型戶外藝術裝置「梵高·樂印」舉行開幕儀式。 （中新社）

由香港 領賢慈善基金與荷蘭梵高文化遺產基金會合作籌畫的「梵高·樂印」展28日晚間在位於尖沙咀的香港文化中心露天廣場亮相，展覽將多幅梵高（又譯梵谷，Vincent van Gogh）經典畫作與現代藝術相結合，為觀眾帶來耳目一新的感官體驗。

「梵高·樂印」是由西班牙新媒體藝術工作室VISURA Studio及其藝術家弗里蒂斯（Vritis）共同創作，由多個戶外LED顯示屏構成。

伴隨樂聲響起，梵高代表作《星空》裡流轉的星雲逐漸顯示在LED大屏上。隨後，香港天際線、維多利亞港紅帆船這些香港特有的標誌與向日葵、自畫像這些代表梵高的元素先後呈現，與近處的鐘樓、遠處的維港夜景相映成趣，引得遊客駐足。

「梵高·樂印展覽蘊含梵高的藝術精粹以及藝術家的創意，為觀眾帶來多感官體驗。配以香港原創音樂和維港美景，這場沉浸式體驗將呈現中西文化的完美交融。」香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄如是說。

英國遊客克里斯汀（Christine）表示，她曾在英國布萊頓參觀過梵高的畫作，當時就對梵高繪畫的筆觸與色彩使用印象深刻。如今看到這些畫作在眼前「動起來」，充分調動視覺和聽覺等感官，讓她感到非常不可思議。「我認為世界各地的遊客會喜歡上這個展覽的。」她說。

「梵高·樂印」展覽將持續至5月31日。該展覽是大型戶外藝術計畫「藝術@維港2024」中的5個展覽之一，後者由香港特區政府康樂及文化事務署主辦。這些展覽通過融合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品和大屏幕數碼影像，將維港兩岸的海濱長廊轉化為展示文化藝術的舞台。主辦方預測，整個「藝術@維港2024」活動將吸引200萬人次參觀。