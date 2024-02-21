CINDY CHAO引領藝術珠寶新世代 巨型蠟雕即起羅浮宮展出

La Haute École de Joaillerie法國巴黎高級珠寶學院。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
創立同名藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），2023年9月起受到全球高級珠寶頂尖學府法國巴黎高級珠寶學院（La Haute École de Joaillerie）邀請擔任指導蠟雕教學，為此歐洲頂尖珠寶人才搖籃建校160年來首位擔任指導的亞洲珠寶藝術家。她指導學生完成的1.1米高巨型蠟雕藝術作品，自2月2日在法國巴黎羅浮宮公開展出，不僅彰顯東西文化的當代交流，更是珠寶藝術創作薪火相傳的象徵。
在長達6個月的密集教學與創作練習中，趙心綺於法國巴黎高級珠寶學院參與核心教學，以蠟雕為載體，為學生傳授歐洲傳統手工藝與當代美學相融合的藝術表現技法。所完成的作品以
著名畫家卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）於1606年創作的油畫作品《聖母之死》為靈感，突破藝術形式的限制，將抽象與具象相結合，以在當代創作手法表現出跨越百年的情感，呈現出豐沛的生命力與表現力。 義大利
自建校以來，就懷抱著打造世界歷史文化遺產願景、堅持促進法國珠寶行業發展的法國巴黎高級珠寶學院，此番與趙心綺攜手合作，著眼於對行業未來人才的培養與引領東西藝術的的多元交流，「Cindy Chao深度掌握法國傳統珠寶創作技藝與知識，懷抱偉大的傳承精神，」法國巴黎高級珠寶學院院長Bernadette Pinet-Cuoq認為這份精神與學校的理念不謀而合；珠寶藝術史學家、法國巴黎高級珠寶學院教授Michele Heuze更近一步稱讚她作品：「呈現出的豐沛情緒與生命張力是當代珠寶創作中極為罕見，亦是歐洲乃至全球高級珠寶行業所迫切需要的藝術堅持，為高級珠寶領域未來的藝術發展帶來了全新的視角與啟發。」
法國羅浮宮外觀圖。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
珠寶藝術家Cindy Chao受法國巴黎高級珠寶學院之邀 成為建校近160年首位亞洲藝術家指導巨型蠟雕作品。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
法國巴黎高級珠寶學院學生共同完成巨型蠟雕作品。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
高度為1.1米的巨型蠟雕作品，以義大利著名畫家卡拉瓦喬於1606年創作的油畫作品《聖母之死》為靈感。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
珠寶藝術家Cindy Chao受法國巴黎高級珠寶學院之邀 ，為建校近160年首位亞洲藝術家指導大型蠟雕作品，作品高度達1.1米。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
珠寶藝術家Cindy Chao受法國巴黎高級珠寶學院之邀，為建校近160年首位亞洲藝術家指導大型蠟雕作品。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
巨型蠟雕作品手繪稿，該作品以義大利著名畫家卡拉瓦喬於1606年創作的油畫作品《聖母之死》為靈感，突破藝術形式的限制，將抽象與具象相結合，以在當代創作手法表現出跨越百年的情感。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
藝術家Cindy Chao指導法國巴黎高級珠寶學院學生的巨型蠟雕藝術作品於2月2日在法國巴黎羅浮宮Le Studio展廳公開展出。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
珠寶歷史學學家、法國巴黎高級珠寶學院教授Michele Heuze。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
珠寶藝術家Cindy Chao與珠寶歷史學學家、法國巴黎高級珠寶學院教授Michele Heuze及學生們於杜樂麗花園共同討論蠟雕靈感創作。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
CINDY CHAO The Art Jewel品牌20周年全新形象識別LOGO。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
巨型蠟雕作品的靈感為義大利著名畫家卡拉瓦喬於1606年創作的油畫作品《聖母之死》。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
珠寶藝術家Cindy Chao。（圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供）
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