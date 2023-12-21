紐約林肯中心楊德昌影展本周登場 呈現台灣影史珍品

楊德昌導演經典作品「恐怖分子」劇照。（中央社）

紐約林肯中心楊德昌影展本周登場，完整呈現「一一」、「牯嶺街少年殺人事件」等代表作，「麻將」4K修復版將在國際首映，出道作品「1905年的冬天」也一併亮相。

林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）12月22日至明年1月9日舉辦「渴望／指望：楊德昌影展」（Desire/Expectations: The Films of Edward Yang），將放映楊德昌生前完成的8部劇情長片及1部短片，大多為數位修復版本。

「麻將」於1996年上映，為楊德昌「新台北三部曲」第二部曲，刻劃都會台北在後殖民全球化情境下的虛無與迷茫。1994年上映的首部曲「獨立時代」以荒謬喜劇形式，嘲諷資本化邏輯下號稱自由開放的台灣儒教社會。2000年上映的「一一」為楊德昌遺作，也是系列最終曲。

「一一」聚焦台北一個中產階級家庭，其成員對自身處境感到迷惘，於是各自出走尋找解答。本片被視為楊德昌巔峰之作，獲頒2000年坎城影展 最佳導演。

楊德昌於1947年出生於上海，在台北長大，1974年來美求學，獲得電機工程碩士學位，1980年返台發展。1982年，楊德昌獲邀為台灣新電影開山之作「光陰的故事」執導並編寫短片「指望」，這部集錦式電影還匯集陶德 辰、柯一正、張毅的作品。

此後，楊德昌正式從電腦工程師轉往電影創作，陸續完成「海灘的一天」、「青梅竹馬」、「恐怖分子」、「牯嶺街少年殺人事件」等經典作品，成為台灣新電影代表人物之一，享譽國際，直至2007年因結腸癌在美國去世，享年59歲。

國家電影及視聽文化中心為本影展協辦單位。影視聽中心於2019年受楊德昌遺孀、鋼琴家彭鎧立委託，修復「麻將」、「獨立時代」電影膠卷。

兩部片的膠卷從沖印廠進入影視聽中心時已呈現多處霉斑，部分畫面有明顯水漬和接點痕跡等損傷。「麻將」膠卷有輕微酸縮跡象，影視聽中心以精細修復技術還原作品光彩，讓播映效果流暢如新。「獨立時代」4K修復版去年完成，即入選威尼斯影展「威尼斯經典」、紐約影展「經典重現」單元。

此外，台灣影史難得一見的珍品「1905年的冬天」也將在本影展放映。