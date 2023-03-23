中美文化交流回暖訊號？三年來中國博物館首度赴美展覽

時隔近3年，首度有中國博物館赴美展覽，圖為八大山人的《河上花圖》卷。（圖／取自常州博物館官網）

中國與美國的關係影響世局，各領域的交往都備受矚目，而最新的消息顯示，暌違近3年後，中國2間博物館 近日首度赴美國展覽，以明清時期花鳥畫為主題，展期則將持續到2023年6月。

據天津博物館官網消息，天津博物館與常州博物館共同組織策畫的「河上花：中國花鳥畫之道1368—1911——館藏珍選萃」展覽將於3月23日在紐約市 華美協進社中國美術館 開幕，將展出明清時期的中國繪畫精品70件組。

此次在展出將分為兩階段，3月23日至6月25日在紐約市華美協進社中國美術館舉辦；10月15日至2024年1月14日則將在美國聖塔巴巴拉市的聖塔巴巴拉美術博物館巡展。展覽最大亮點是朱耷（八大山人）的《河上花圖》卷，這幅近13公尺長的作品，自2017年在館內展出後，時隔6年赴美展出。

常州博物館官網消息則指出，此次展覽係由華美協進社中國美術館館長海蔚藍領銜，常州博物館館長林健與天津博物館前館長陳卓、耶魯大學美術館亞洲藝術部前策展人江文葦為共同策畫。而這也是自1958年建館以來，常州博物館首次作為策展方之一在境外舉辦的展覽。

對於此次展覽的意義，天津博物館提到，「兩國工作人員在此次展覽的籌備過程中通力合作，希望通過展覽宣傳弘揚中華優秀傳統文化，推動中美兩國文化交流，增進兩國人民友誼」。常州博物館則強調，「在展覽實施過程中，中美兩國工作人員攜手克服重重困難，高效有序推進，終於水到渠成」。

此前在2022年11月印尼G20會議期間，中國國家主席習近平與拜登（Joe Biden）總統在會晤中，雙方「同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往」。

而公開資料顯示，中國與美國自2010年來建立「中美人文交流高層磋商」機制，每年商議教育、科技、展覽等交流內容，但自2017年起停辦。2018年則在華府舉辦「首輪中美社會和人文對話」，不過迄今也未續辦。