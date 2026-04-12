含芝麻未標示 多款醃製牛豬肉出包 食檢局發布健康警示

FSIS亦提供相關產品外包裝照片，供消費者辨識。（ Food Safety News）

美國食品標示再傳議題。聯邦農業部 （USDA）旗下食品安全檢驗局（FSIS）於10日發布公共健康警示，指出多款市售醃製牛肉 與豬肉產品，實際含有芝麻成分卻未在包裝標示中揭露，恐對過敏族群造成風險。

根據食品安全檢驗局說明，問題產品來自品牌「Quality Meat Sky Ranch Premium Provisions」，在例行標示審查中，稽查人員發現產品使用芝麻油，但成分標籤未列出芝麻，構成「未揭露過敏原」與標示錯誤（misbranding）。芝麻為美國列管的九大主要過敏原之一，一旦未清楚標示，便可能讓消費者在不知情的情況下誤食，引發過敏反應。

此次涉及項目為約1.5磅透明塑膠盒包裝，附安全密封蓋之產品，品項包括：

•醃製牛肋眼捲（Marinated Beef Ribeye Roll / Bulgogi）

•醃製豬肩肉（Marinated Pork Tenderized CT Butt）

•LA式牛小排（Marinated Beef Sliced Short Ribs / LA Style）

•醃製豬五花MRN Pork Single Belly Chop / Jumulleok）

產品標示的販售期限（Sell By）介於2025年12月11日至2026年4月16日之間，包裝上印有美國農業部檢驗標章與廠號「EST. 1377」。

官方指出，相關產品主要供應至東岸地區的亞洲連鎖超市 Lotte Plaza Market，雖然目前這批商品已不在市面販售，因此未啟動正式召回，但FSIS仍發布健康警示，提醒民眾注意可能仍存於家中冷藏或冷凍庫的產品。

截至目前，尚未接獲食用後出現不良反應的通報，不過FSIS仍建議，曾購買相關產品的消費者應避免食用，並將產品丟棄或退回購買地點；若出現疑似過敏反應，應儘速就醫評估。