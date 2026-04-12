我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

含芝麻未標示 多款醃製牛豬肉出包 食檢局發布健康警示

記者王湘涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FSIS亦提供相關產品外包裝照片，供消費者辨識。（ Food Safety Ne...
FSIS亦提供相關產品外包裝照片，供消費者辨識。（ Food Safety News）

美國食品標示再傳議題。聯邦農業部（USDA）旗下食品安全檢驗局（FSIS）於10日發布公共健康警示，指出多款市售醃製牛肉與豬肉產品，實際含有芝麻成分卻未在包裝標示中揭露，恐對過敏族群造成風險。

根據食品安全檢驗局說明，問題產品來自品牌「Quality Meat Sky Ranch Premium Provisions」，在例行標示審查中，稽查人員發現產品使用芝麻油，但成分標籤未列出芝麻，構成「未揭露過敏原」與標示錯誤（misbranding）。芝麻為美國列管的九大主要過敏原之一，一旦未清楚標示，便可能讓消費者在不知情的情況下誤食，引發過敏反應。

此次涉及項目為約1.5磅透明塑膠盒包裝，附安全密封蓋之產品，品項包括：

•醃製牛肋眼捲（Marinated Beef Ribeye Roll / Bulgogi）

•醃製豬肩肉（Marinated Pork Tenderized CT Butt）

•LA式牛小排（Marinated Beef Sliced Short Ribs / LA Style）

•醃製豬五花MRN Pork Single Belly Chop / Jumulleok）

產品標示的販售期限（Sell By）介於2025年12月11日至2026年4月16日之間，包裝上印有美國農業部檢驗標章與廠號「EST. 1377」。

官方指出，相關產品主要供應至東岸地區的亞洲連鎖超市 Lotte Plaza Market，雖然目前這批商品已不在市面販售，因此未啟動正式召回，但FSIS仍發布健康警示，提醒民眾注意可能仍存於家中冷藏或冷凍庫的產品。

截至目前，尚未接獲食用後出現不良反應的通報，不過FSIS仍建議，曾購買相關產品的消費者應避免食用，並將產品丟棄或退回購買地點；若出現疑似過敏反應，應儘速就醫評估。

農業部 牛肉

上一則

納巴谷這酒莊有冷門義大利品種葡萄 5/28挑戰拍出高價

下一則

台灣侍酒師Miggi 用文字品出納巴酒莊故事

延伸閱讀

好市多人氣白吐司 會員：口感、品質下滑

好市多人氣白吐司 會員：口感、品質下滑
未過度加工食品 加州擬推認證標章

未過度加工食品 加州擬推認證標章
不是都好 這款好市多麵包 被會員吐槽買了後悔

不是都好 這款好市多麵包 被會員吐槽買了後悔
AI醫療過失投訴暴增：誤判器械位置、錯認人體部位

AI醫療過失投訴暴增：誤判器械位置、錯認人體部位

看不見的環境細菌 濕紙巾藏殺機

看不見的環境細菌 濕紙巾藏殺機

熱門新聞

好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美