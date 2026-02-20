太浩湖雪崩 多名罹難者身分確認 包括馬連縣居民、史丹福大學校友

因天候惡劣，太浩湖雪崩搜救行動19日暫時停止。圖為車輛19日在暴風雪中沿著加州普萊賽縣80號公路前進。（美聯社）

根據多家媒體報導，本周在太浩湖（Lake Tahoe）附近發生的大規模雪崩事故部分罹難者應是灣區馬連縣（Marin County）居民。

舊金山 紀事報表示，至少有一名雪崩罹難者是馬連縣密爾谷（Mill Valley）居民的消息，19日上午開始在這個寧靜小鎮傳開。密爾谷市長佩瑞（Max Perrey）對媒體表示，這次遇難的部分滑雪團團員是來自該市的母親們，她們結伴參加了這次旅行。

幾位長期居民表示，密爾谷與太浩湖地區關係密切，當地許多家庭在太浩湖都擁有度假屋，而現在正值滑雪季節，很多人都會上山度假。

根據SFGate獲得的一封肯特菲爾德學區 （Kentfield School District）發出的電子郵件，一位罹難者是該學區兩名小學生的母親。學區在電子郵件中透露了罹難者其及兩名兒子的姓名，表示「兩個男孩正和父親一起面對這巨大的悲痛」。

紐約時報 則確認這名死者是43歲的維特（Kate Vitt），她是SiriusXM公司的高層主管。

內華達縣警長穆恩（Shannan Moon）表示，由於天候惡劣，加上不穩定的積雪，使救援人員難以接近罹難者遺體，因此19日的搜救工作暫停。

警官格林（Rusty Greene）指出，雪崩現場的天候和環境仍然「非常可怕」，持續存在的雪崩風險是主要問題。他說：「我們讓救援人員在當地待的時間愈長，他們遇到危險的機會就愈大。」

警方表示，在內華達縣靠近太浩湖的城堡峰（Castle Peak）附近，至少有八具遺體被困在荒野中，還有一人仍然失蹤，但被推測應已死亡。警方說，搜救行動可能持續數日。

紐約時報還稱，這個滑雪團中許多人都是多年好友，其中幾個人曾一同就讀史丹福大學。

克拉博（McAlister Clabaugh）告訴紐約時報，罹難者中有兩人是他的姊妹，分別是45歲的舊金山居民賽卡（Caroline Sekar）和愛達荷州居民莉茲‧克拉博（Liz Clabaugh）。

培養過許多奧運選手的私立滑雪學校暨美國滑雪和單板滑雪俱樂部的糖盃學院（Sugar Bowl Academy）18日晚間也發出聲明證實，多名罹難者是他們的成員，但拒絕透露其姓名。

糖盃學院執行董事麥馬宏（Stephen McMahon）說：「我們是一個關係非常緊密的社區，這場悲劇影響了我們每一個人。」

官員表示，17日發生雪崩是加州近代史上發生過的最嚴重雪崩事故。