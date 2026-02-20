我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家表示，野外滑雪者應隨時為生存所需做好準備。建議包括準備足夠維持數日的物資，以防惡劣天氣導致滑雪離開過於危險。若可能，最好待在原地，被困滑雪者選擇要嘗試離開，重要是避開陡坡。(圖取自塞拉雪崩中心臉書)
專家表示，野外滑雪者應隨時為生存所需做好準備。建議包括準備足夠維持數日的物資，以防惡劣天氣導致滑雪離開過於危險。若可能，最好待在原地，被困滑雪者選擇要嘗試離開，重要是避開陡坡。(圖取自塞拉雪崩中心臉書)

太浩湖西北部發生加州數十年來最致命的雪崩，造成九人恐已死亡。當局和專家正在嘗試了解，這群滑雪者包括四名專業嚮導，為何在暴風雪中冒險進入雪地，遠離避難所。

當局探尋的問題包括：這支由15人組成的隊伍17日上午為何決定離開他們之前居住的滑雪小屋？考量在雪崩風險較高的情況，保持距離以避免整個隊伍被埋，他們在行進過程中保持多遠？

舊金山紀事報報導，官員表示，這四名當地登山嚮導和11名客戶、其中許多人稱是Sugar Bowl Resort滑雪隊隊員的母親，15日前往野外滑雪、入住Frog Lake滑雪小屋，其位在80號州際公路以北，靠近Castle Peak，是一處知名滑雪小屋。此前，已有一名原計畫加入行程的成員退出。

專家指出，太浩湖地區的天氣狀況導致破壞性雪崩。一場暴風雪在經歷了長時間的乾旱之後，形成了一層厚實鬆散的積雪，足以引發雪崩。但在滑雪之旅的首日，天空晴朗。這場襲擊滑雪者的暴風雪，直至當晚稍晚才抵達Donner Summit山口地區。

15日上午，國家氣象局發布來自塞拉雪崩中心(Sierra Avalanche Center)針對大太浩湖地區的警報，警告「強勁的暴風雪伴隨急速積雪和強風」，可能導致「可掩埋或傷及民眾的大型雪崩」。

大地景象快速轉變。暴風雪給山脈帶來數英尺厚的積雪，導致80號公路封閉，建築物被掩埋，車輛受困。16日也是行程的第二天，嚮導公司「Blackbird Mountain Guides」在Instagram上發布警告，指出今年年初的乾燥氣候過後，這場大雪可能引發雪崩。

次日上午，部分滑雪場已經關閉，50號公路也交通中斷。內華達山脈雪崩中心將雪崩預警升級為正式的雪崩警報，建議民眾不要前往雪崩易發地區。

在能見度極低、氣溫驟降、狂風呼嘯的情況下，15名Frog Lake滑雪小屋的滑雪者試圖穿越山體，回到起點。內華達縣警長穆恩(Shannan Moon)與嚮導公司表示，球隊原本就計畫在17日結束行程。小屋網站顯示，從周日至周二的房間以兩晚為單位預訂，通常提前一年就被預訂一空。

當局尚未指控嚮導公司有任何不當行為。18日新聞發布會上，穆恩表示，嚮導公司在整個搜救過程一直與相關部門保持合作。但她也說，這場風暴的嚴重程度，先前已有預測。當局仍在與嚮導公司溝通，了解他們的決策因素。

17日上午，警長辦公室透過衛星911呼叫獲知雪崩消息。雪崩地點距離滑雪小屋約半英里。搜救人員透過衛星通訊與6名倖存者保持聯繫，並於當日下午5時30分找到他們，並將他們護送下山。另有8名滑雪者被發現死於雪中；截至19日，第9名滑雪者仍然失蹤，但被推斷喪生。內華達縣警長辦公室表示，由於危險狀況，19日搜救工作無法進行，搜尋工作可能會持續到周末。

世報陪您半世紀

暴風雪 加州 舊金山

上一則

極端低溫警報 灣區遇4年來最寒冷夜晚

下一則

太浩湖雪崩 多名罹難者身分確認 包括馬連縣居民、史丹福大學校友

延伸閱讀

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美
加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘

加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘
太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪
太浩湖滑雪團悲劇 「黑鳥山嚮導」專門承辦美歐日野外滑雪

太浩湖滑雪團悲劇 「黑鳥山嚮導」專門承辦美歐日野外滑雪
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕