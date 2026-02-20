關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

專家表示，野外滑雪者應隨時為生存所需做好準備。建議包括準備足夠維持數日的物資，以防惡劣天氣導致滑雪離開過於危險。若可能，最好待在原地，被困滑雪者選擇要嘗試離開，重要是避開陡坡。(圖取自塞拉雪崩中心臉書)

太浩湖西北部發生加州 數十年來最致命的雪崩，造成九人恐已死亡。當局和專家正在嘗試了解，這群滑雪者包括四名專業嚮導，為何在暴風雪 中冒險進入雪地，遠離避難所。

當局探尋的問題包括：這支由15人組成的隊伍17日上午為何決定離開他們之前居住的滑雪小屋？考量在雪崩風險較高的情況，保持距離以避免整個隊伍被埋，他們在行進過程中保持多遠？

舊金山 紀事報報導，官員表示，這四名當地登山嚮導和11名客戶、其中許多人稱是Sugar Bowl Resort滑雪隊隊員的母親，15日前往野外滑雪、入住Frog Lake滑雪小屋，其位在80號州際公路以北，靠近Castle Peak，是一處知名滑雪小屋。此前，已有一名原計畫加入行程的成員退出。

專家指出，太浩湖地區的天氣狀況導致破壞性雪崩。一場暴風雪在經歷了長時間的乾旱之後，形成了一層厚實鬆散的積雪，足以引發雪崩。但在滑雪之旅的首日，天空晴朗。這場襲擊滑雪者的暴風雪，直至當晚稍晚才抵達Donner Summit山口地區。

15日上午，國家氣象局發布來自塞拉雪崩中心(Sierra Avalanche Center)針對大太浩湖地區的警報，警告「強勁的暴風雪伴隨急速積雪和強風」，可能導致「可掩埋或傷及民眾的大型雪崩」。

大地景象快速轉變。暴風雪給山脈帶來數英尺厚的積雪，導致80號公路封閉，建築物被掩埋，車輛受困。16日也是行程的第二天，嚮導公司「Blackbird Mountain Guides」在Instagram上發布警告，指出今年年初的乾燥氣候過後，這場大雪可能引發雪崩。

次日上午，部分滑雪場已經關閉，50號公路也交通中斷。內華達山脈雪崩中心將雪崩預警升級為正式的雪崩警報，建議民眾不要前往雪崩易發地區。

在能見度極低、氣溫驟降、狂風呼嘯的情況下，15名Frog Lake滑雪小屋的滑雪者試圖穿越山體，回到起點。內華達縣警長穆恩(Shannan Moon)與嚮導公司表示，球隊原本就計畫在17日結束行程。小屋網站顯示，從周日至周二的房間以兩晚為單位預訂，通常提前一年就被預訂一空。

當局尚未指控嚮導公司有任何不當行為。18日新聞發布會上，穆恩表示，嚮導公司在整個搜救過程一直與相關部門保持合作。但她也說，這場風暴的嚴重程度，先前已有預測。當局仍在與嚮導公司溝通，了解他們的決策因素。

17日上午，警長辦公室透過衛星911呼叫獲知雪崩消息。雪崩地點距離滑雪小屋約半英里。搜救人員透過衛星通訊與6名倖存者保持聯繫，並於當日下午5時30分找到他們，並將他們護送下山。另有8名滑雪者被發現死於雪中；截至19日，第9名滑雪者仍然失蹤，但被推斷喪生。內華達縣警長辦公室表示，由於危險狀況，19日搜救工作無法進行，搜尋工作可能會持續到周末。