春節送禮 加州州府呼籲：防止入侵性害蟲擴散

沙加緬度訊
加州食品與農業廳（CDFA）已在加州偵測到數種入侵性果蠅，並設立檢疫區以阻止其擴散。(CDFA提供)
農曆新年是一元復始，萬物興旺與親友團聚的時節。柑橘類水果在慶祝活動中扮演重要角色，象徵著財富與健康。然而，近期在本地區發現的入侵性害蟲，使分享這些應節水果變得風險重重。加州政府呼籲居民在今年農曆新年及往後日子，共同守護這些珍貴食物，讓本地農產品免受入侵性害蟲威脅。

加州食品與農業廳（CDFA）已在加州偵測到數種入侵性果蠅，並設立檢疫區以阻止其擴散。

該隔離區涵蓋聖塔克拉拉縣的聖荷西、聖塔克拉拉、桑尼維爾、金寶（Campbell）、密爾比達、蒙特賽萊諾（Monte Sereno）及洛斯蓋圖（Los Gatos）各市部分區域，以及阿拉米達縣的佛利蒙（Fremont）和利佛摩（Livermore）各市部分區域。

這些非原生的入侵性害蟲可感染超過250種蔬果，威脅後院菜園及加州農業經濟。果蠅會將卵產於果皮底下，幼蟲隨後鑽洞蛀食，導致農產品無法供人類食用。

隨著大家為慶祝農曆新年進行準備，請採取簡單卻緊要的措施，以助保護自家後院的收成與社區免受入侵物種的威脅：

● 為安全起見，請僅向當地有照零售商與苗圃購買新鮮農產品與植物作為節慶贈禮。

● 請勿將自家栽種的植物或農產品寄往或寄出加州。

● 請勿從其他州或國家攜帶水果、蔬菜或植物入境加州。

● 如果您住在隔離檢疫區：

請勿將自家栽種的水果或蔬菜搬離您的土地。

在解除檢疫以前，將成熟的農產品或掉落地上的果實裝袋密封，投入普通垃圾桶。

支持農業部門工作人員的防疫作業，以保護您的花園。

檢查自家栽種的農產品，若發現果蠅或蛆的跡象，請致電 1-800-491-1899 向加州食品與農業部的蟲害熱線報告。

通過大家共同努力，定可在農曆新年及以後的日子裡，保護象徵豐收和繁榮的水果和蔬菜。請到 CAFruitFly.com 了解更多。

加州 農業部 密爾比達

