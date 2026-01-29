競爭激烈 舊金山公校首輪入學申請1/30截止 家長焦慮

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山公立學校入學名額競爭激烈。第一輪分配的申請截止日期即將於1月30日到來。(取自SFUSD臉書)
舊金山公立學校入學名額競爭激烈。第一輪分配的申請截止日期即將於1月30日到來。(取自SFUSD臉書)

對於舊金山的家長來說，沒有什麼比每年公立學校名額分配過程，更令人焦慮。這個複雜的系統引發了恐慌，以及關於策略和潛在不公平優勢的無止盡討論。

「舊金山紀事報」報導，數十年前，舊金山學區放棄了鄰里學校(neighborhood school model)模式，轉而為家庭提供廣泛的選擇，並允許他們在申請表中按優先順序列出任意數量的學校。

造成結果是許多學校的申請人數遠遠超過名額，因此需要透過機制來分配名額。包括手足優先(siblings get first dibs)，其次是居住在考試成績較低社區（稱為CTIP1）的學生，然後是居住在學區內的學生，最後是其他所有學生，必要時會進行隨機分配(random selection)。 學區是指圍繞每所小學劃定的地理區域；TK-5 語言沉浸式學校、TK/K-8 學校、初中和高中則無學區劃分。

這個系統嘗試讓每個孩子都能進入他們最想進入的學校。然而，對於大量申請者來說，結果卻無法預測。

有些熱門學校的候補名單很長，而有些學校卻空位很多。雖然絕大部分申請者都能進入他們想進入的學校，但也有一些人被分配到他們根本沒有申請的學校，而且這些學校離家很遠。

第一輪分配的申請截止日期即將於1月30日到來。對於即將入讀過渡幼稚園(transitional kindergarten)或幼稚園(kindergarten)的家庭，是否可以參觀舊金山聯合學區 (SFUSD) 的任何一所小學，並在申請中列出這些學校。他們是不是有機會進入每一所學校？

理論上是這樣，但實際上並非如此。部分最熱門的學校每個學位都有十幾名甚至更多的申請人，而且大多數名額都被已有兄弟姊妹在校的學生、CTIP1課程的學生佔據。其他一些學校錄取了一些學生，但這些學生可能是因為醫療豁免或其他特殊情況。

學區初中和高中的情況如何呢？一般來說，學區透過採用銜接系統提高了初中錄取的可預測性。代表來自特定小學的學生通常會進入特定的初中，但他們不一定能保證獲得入學名額。學生家庭也可以申請就讀學區內的其他初中，使用與小學錄取類似的系統。

高中學生可以按優先順序填寫志願，學區採用抽籤和附加賽制(tiebreakers)來分配名額。洛威爾高中(Lowell High School)及Ruth Asawa 藝術學校是例外，這兩所學校的申請競爭非常激烈。

被列入熱門學校的候補名單，也有可能被錄取，但等待時間可能持續整個暑假，而且具有風險。今年，學區調整了候補名單政策，將前三名志願均未被錄取的申請人、自動列入候補名單。申請者可更換候補名單(switch waitlists)。

學區 舊金山 公立學校

