「1月戒酒挑戰」效果佳 血壓血糖肝脂改善

舊金山訊
專家普遍認為，嘗試「1月戒酒挑戰」並堅持到最後是值得的。(美聯社)
如果你是數百萬嘗試「1月戒酒挑戰」(Dry January)者之一，隨著一個月接近尾聲，你可能正在努力保持動力，並懷疑自己是否值得堅持下去。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，「1月戒酒挑戰」對健康的影響尚未經過嚴格的隨機對照試驗研究。一些專家表示，這項為期一個月的無酒精挑戰更多是受到文化因素而非數據驅動。

「這與其說是一項科學研究，不如說是一場社會運動，」史丹福大學教授漢弗萊斯 (Keith Humphreys) 說。

但是，當研究人員審視現有的酒精消費、其危害和潛在益處的數據，以及一些針對完成「1月戒酒挑戰」人群的觀察性研究時，一個更清晰的結論浮出水面：大多數專家都認為這項挑戰值得嘗試並完成。他們表示，其益處因人而異，可能包括短期健康改善，也可能包括重塑飲酒習慣。

一項發表於2025年的綜述分析了16項參與「1月戒酒」活動的研究，結果顯示，參與「1月戒酒」活動的人血壓降低、體重減輕、肝臟脂肪減少、血糖控制更佳、胰島素抗性降低。

布法羅大學研究員斯特羅格（Megan Strowger）表示：「這表明酒精對身體的影響非常廣泛，遠不止於肝臟。人們僅僅一個月不喝酒就能獲得這麼多益處，這意義非凡。」

睡眠改善可能是因為酒精雖然通常能幫助入睡，但會幹擾快速動眼睡眠週期，進而降低睡眠的恢復效果。體重減輕可能是由於人們減少了從含糖飲料（其中許多都添加了糖）中攝入的熱量，以及減少了飲酒後常伴隨的深夜零食。

觀察性研究有其局限性，因為除了酒精之外，通常還有其他因素可能對健康有益。例如，許多人在1月份往往會增加運動量並吃得更健康。

醫生和研究人員表示，戒酒一個月究竟能帶來多少好處，可能取決於你之前的飲酒量以及你對酒精危害的敏感度。這兩方面因人而異，因此很難給出適用於所有參與「1月戒酒」的人的精確健康影響指標。

「就戒酒而言，其益處肯定與個人之前的飲酒量有關，」舊金山加大醫師馬庫斯（Greg Marcus）說。

如果飲酒過量或酗酒——通常定義為每天四到五杯酒——那麼戒酒一個月很可能對你有益。大量證據表明，酗酒有害健康，包括增加中風、心臟病、心房顫動、失智症以及多種癌症的風險。

「如果有人飲酒過量，那麼完全戒酒幾乎肯定對他們有益，」馬庫斯說。

舊金山 心臟病 史丹福大學

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18

