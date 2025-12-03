士德頓生日派對槍案 2未成年死者身分曝光

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
來自莫德斯度的14歲男孩彼得森在士德頓槍擊案中死亡。（取自GoFundMe網頁）
來自莫德斯度的14歲男孩彼得森在士德頓槍擊案中死亡。（取自GoFundMe網頁）

11月29日晚上，加州士德頓（Stockton）一場生日派對上發生槍擊事件，子彈擊中一位熱愛跳舞的8歲女孩、一位夢想成為大學生的14歲男孩、肖像出現在當地壁畫上的一位社區活動家，以及其他十多人。

舊金山紀事報表示，儘管官方公布的訊息還很少，但2日起開始有更多細節浮出水面，透露了在這起案件中的死傷者資料。聖荷昆縣（San Joaquin County）當局稱，這起事件可能是一起有針對性、可能與幫派有關的大規模槍擊案。

官員表示，事件中共有15人中槍，其中四人死亡，包括三名未成年人和一名成年人。身分已獲家屬證實的死者是8歲的士德頓Aspire APEX Academy三年級生路比恩（Maya Lupian）和來自莫德斯度（Modesto）的14歲八年級生彼得森（Amari Peterson）。

路比恩的姊姊2日在GoFundMe網頁上說：「瑪雅（路比恩）是我見過最外向的八歲女孩，她喜歡跳舞、唱歌和畫畫。她是空手道紫帶，熱愛運動。她是每個人生命中的一道光，是最甜蜜的靈魂。」

彼得森的家人在GoFundMe網頁寫道：「他聰明、受人歡迎、前途無量，卻因一場毫無意義的暴力事件結束了他短暫的生命。」

根據GoFundMe網頁上的訊息，彼得森曾是學校美式足球隊和籃球隊隊員，已開始規畫自己的大學生活。家人表示，彼得森沒有參加過任何幫派活動。

當局指出，另外兩名死者的年齡分別為9歲和21歲。

前士德頓市長塔布斯（Michael Tubbs）告訴紀事報，他的好友德拉福斯（Jasmine Dellafosse）在這場聚會上遭到槍擊，經過多次手術仍未完全脫離險境。

德拉福斯是一位社區活動家，她的事蹟被畫在士德頓市中心一幅壁畫上，她的身影也出現在HBO一部關於士德頓的紀錄片中。德拉福斯畢生致力為青少年爭取權益，幫助出獄者找工作，同時協助減少該市暴力事件。

紀事報指出，士德頓一直是加州謀殺率最高的城市之一。根據即時犯罪指數（Real-Time Crime Index）的最新數據，士德頓2025年謀殺率為每10萬人中有13.3人，在加州人口超過10萬的城市中排名第二高，僅次於灣區委利賀（Vallejo）。

八歲女童路比恩是士德頓槍擊案中的死者之一。（取自GoFundMe網頁）
八歲女童路比恩是士德頓槍擊案中的死者之一。（取自GoFundMe網頁）

加州 槍擊 GoFundMe

