灣區80號公路 新增付費快速路段

灣區80號公路新建長18哩收費快速車道，以紓解交通堵塞問題。圖為80號公路堵車資料照片。(美聯社)

據媒體SFGATE報導，舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）又一段高速公路即將開通快速車道，有能力的駕駛員可付費使用專用車道，快速駛過擁堵路段。12月16日，蘇拉諾縣（Solano County）境內18哩長的80號州際公路（I-80）東西向快速車道將正式啟用收費。

收費車道起點位於費爾菲德市（Fairfield）的紅頂路，延伸至瓦卡維爾市（Vacaville）Nut Tree附近的505號州際公路，這段80號公路以嚴重擁堵著稱。快車道每日上午5時至晚間8時開放，周末照常運行。通行費將根據實時車流動態浮動。據511系統數據顯示，灣區快車道通行費通常在50美分至15美元之間，但駕駛員偶爾會遇到高達20美元的收費。

使用收費車道必須配備FasTrak電子收費設備。單人駕駛需支付全額費用；若將FasTrak Flex設備設為「2」，兩人同行可享半價優惠。三座及以上乘員車輛、巴士、拼車廂及摩托車設為「3」即可免費通行。

未持FasTrak設備駛入快車道的駕駛員將收到附加10美元罰款的帳單。

作為灣區區域交通機構，大都會 交通委員會（Metropolitan Transportation Commission, MTC）宣稱收費車道旨在「提升公共運輸可靠性，保障應急車輛通行，並為蘇拉諾縣居民及途經該縣的旅客，包括往返沙加緬度（Sacramento）、內華達山脈（Sierra Nevada）、舊金山及北灣葡萄酒產區（North Bay Wine Country）的駕駛者節省時間、提高出行可靠性」。

隨著80號州際公路快車道的啟用，灣區現已實現收費覆蓋範圍擴展至580號州際公路、237號州道、680號州際公路、880號州際公路及101號公路的部分路段。

欲了解新快車道運作詳情，請訪問MTC官網。