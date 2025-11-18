灣區80號公路 新增付費快速路段

我的頻道

編譯組／綜合報導
灣區80號公路新建長18哩收費快速車道，以紓解交通堵塞問題。圖為80號公路堵車資料照片。(美聯社)
灣區80號公路新建長18哩收費快速車道，以紓解交通堵塞問題。圖為80號公路堵車資料照片。(美聯社)

據媒體SFGATE報導，舊金山灣區（San Francisco Bay Area）又一段高速公路即將開通快速車道，有能力的駕駛員可付費使用專用車道，快速駛過擁堵路段。12月16日，蘇拉諾縣（Solano County）境內18哩長的80號州際公路（I-80）東西向快速車道將正式啟用收費。

收費車道起點位於費爾菲德市（Fairfield）的紅頂路，延伸至瓦卡維爾市（Vacaville）Nut Tree附近的505號州際公路，這段80號公路以嚴重擁堵著稱。快車道每日上午5時至晚間8時開放，周末照常運行。通行費將根據實時車流動態浮動。據511系統數據顯示，灣區快車道通行費通常在50美分至15美元之間，但駕駛員偶爾會遇到高達20美元的收費。

使用收費車道必須配備FasTrak電子收費設備。單人駕駛需支付全額費用；若將FasTrak Flex設備設為「2」，兩人同行可享半價優惠。三座及以上乘員車輛、巴士、拼車廂及摩托車設為「3」即可免費通行。

未持FasTrak設備駛入快車道的駕駛員將收到附加10美元罰款的帳單。

作為灣區區域交通機構，大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission, MTC）宣稱收費車道旨在「提升公共運輸可靠性，保障應急車輛通行，並為蘇拉諾縣居民及途經該縣的旅客，包括往返沙加緬度（Sacramento）、內華達山脈（Sierra Nevada）、舊金山及北灣葡萄酒產區（North Bay Wine Country）的駕駛者節省時間、提高出行可靠性」。

隨著80號州際公路快車道的啟用，灣區現已實現收費覆蓋範圍擴展至580號州際公路、237號州道、680號州際公路、880號州際公路及101號公路的部分路段。

欲了解新快車道運作詳情，請訪問MTC官網。

灣區 舊金山 大都會

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

2025-11-12 15:47

