金山市長專欄／日落區新任市議員 了解社區助發聲

舊金山市長羅偉在日落區的公立圖書館Ortega分館為第四區新任市議員艾嘉斯舉行就職儀式。（舊金山市長辦公室提供）

各位「世界日報 」的讀者大家好，希望大家度過了一個美好的周末。在這期的專欄，我希望向大家介紹一位舊金山 市議會的新生代力量－碧雅·艾嘉斯。

艾嘉斯是我們第四區新任的市議員。

就在6日，我在日落區的公立圖書館Ortega分館為她舉行了就職儀式。

在我過去與日落區居民溝通的過程中，所有人都表達了同一個訴求：我們希望市府與我們攜手，而不是強行施政。

我非常同意這個觀點。因為你們值得擁有可靠的市政領導層，值得擁有一個不需要學習了解這個社區，你值得擁有一個了解日落和Parkside社區，因為她就居住與呼吸在此的人，他們值得擁有一個屬於日落區並且為日落區工作的人。

在我考慮任命誰成為下一任日落區市議員的時候，我把以上的品質都逐一納入考慮之中。

我想要一名在日落區土生土長，對這個社區的了解融於骨血，與這個社區的居民毫無隔閡，一名能建立橋梁、解決問題、從心底在乎她的鄰里以及整個城市的人。

最後這個人選是碧雅·艾嘉斯。

我第一次見到艾嘉斯和她的父母，就是在九月的日落區夜市。那天，艾嘉斯直接上前告訴我，她希望能服務和代表她成長的社區，確保普通居民的聲音能被市府聽見。

之後我們面談了很多次，我們聊到了她的父母、她的學生，也聊到了如何經營小生意，聊到了如今社區揮之不去的分裂與孤立。我們聊到了如何才能重新把這個社區凝聚起來。

在考慮任命的過程中，我和很多很多人深談過，但我會不斷回想起碧雅的聲音。第四區值得擁有一名考慮周到及富有同情心的代表，那個人不一定是要聲勢最浩大，但那個人必須要願意傾聽，並且願意為這裡的居民全身心投入去工作。碧雅·艾嘉斯就是這樣的人。

過去的兩天，我和艾嘉斯馬不停蹄地走訪了兩條日落區的主要商業街，與商戶打招呼，為居民介紹他們新的市議員。

我們遇到了她之前寵物 店的顧客，遇到了她的校友，遇到了她校友的家長，也遇到了和她父母一起工作過的居民。她就是他們當中的一員，生於斯長於斯。