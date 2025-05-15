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送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

編譯廖宜怡╱綜合報導
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送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

聯邦檢察官表示，加州一名食品外送員坦承，他與他人合謀，詐取灣區送貨公司DoorDash超過250萬美元，手法是讓DoorDash支付從未發生過的送貨服務。

美聯社報導，聯邦檢察官辦公室表示，來自南加新港灘的30歲德瓦吉利（Sayee Chaitanya Reddy Devagiri）14日坦承一項串謀電訊詐欺罪名。檢察官指出，德瓦吉利在2020年和2021年與另外三人合作詐騙總部位於舊金山的DoorDash.

檢察官稱，德瓦吉利使用客戶帳戶下高價訂單，然後將這些訂單轉到由他和同夥操控的送貨司機帳戶。官員表示，德瓦吉利隨後讓詐欺帳戶向DoorDash報告訂單已送達，但實際上並未送出，然後操縱DoorDash電腦系統向詐欺帳戶支付不存在的交易費用。

接著，德瓦吉利會使用DoorDash軟體將訂單狀態從「已送達」改為「處理中」，再用手動方式將訂單重新發給自己和同夥控制的司機帳戶，重複這個流程。

檢察官表示，德瓦吉利2023年承認與他人共謀電訊詐騙，他是第三名參與這項詐騙案的被告，將面臨最高20年監禁和250萬美元罰鍰。德瓦吉利定於9月16日重返法院接受審訊。

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