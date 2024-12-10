受禽流感影響致雞蛋荒 灣區部分超市限購每人最多3盒

受禽流感影響，灣區出現雞蛋荒，許多超市已採取限購措施。（美聯社）

在H5N1禽流感 疫情近來造成美國乳製品短缺的情況下，灣區 一些超市已開始限制顧客的雞蛋 購買數量。這是灣區連續第二個冬季雞蛋出現供應短缺的現象。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區幾家主要連鎖超市，包括全食超市（Whole Foods）、Safeway和Trader Joe's，雖然沒有將雞蛋短缺的原因歸咎於禽流感，但禽流感對美國各地生產雞蛋的雞農造成嚴重影響，卻是不爭的事實。

根據聯邦疾病防制中心（CDC）的統計，自這波禽流感疫情爆發以來，美國已有超過1億隻專門用來生產雞蛋的雞隻被撲殺，而加州是受影響最嚴重的地區。

聯邦規定，牧場一旦發現禽流感病毒，必須撲殺整個雞群。聯邦農業監管機構報告指出，加州麥賽德縣（Merced County）因為驗出雞隻感染禽流感，上周有超過170萬隻產蛋用雞隻被撲殺。一個月前，肯恩縣（Kern County）也因發現禽流感撲殺了超過100萬隻雞。

位於舊金山Ocean Avenue上的全食超市現在已在冷藏櫃上張貼告示說：「由於我們在採購符合我們嚴格動物福利標準的雞蛋上遇到了困難，因此，每位顧客現在最多只能購買三盒雞蛋。」除了雞蛋，全食超市現在也很難買到包括牛奶、奶精、奶油和起司等乳製品。

自11月中旬以來，舊金山各地的Trader Joe's和Safeway都出現周期性雞蛋短缺或完全缺貨的情形，各種雞蛋幾乎全數售罄，貨架空空如也，只剩幾盒液態雞蛋。

不只大型超市，其他需要雞蛋生產產品的公司也十分困擾。例如總部位於屋崙的Bad Walter's Bootleg Ice Cream創辦人阿爾金（Sydney Arkin）在Instagram上發文表示，她過去兩周一直在努力尋找雞蛋，每天至少花30分鐘打電話給雞蛋經銷商和供應店，為她的冰淇淋購買雞蛋。