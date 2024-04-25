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心理學家：車載妻小衝下懸崖醫師 當時正經歷精神病發作

編譯組／綜合報導
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

一名心理學家作證表示，帕薩迪納放射科醫師帕特爾(Dharmesh Patel)去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖，當時正經歷精神病發作，並相信他的孩子處在被性販賣風險。

「舊金山紀事報」報導，帕特爾律師傳喚專家證人派特森(Dr. Mark Patterson)指出，自2023年1月2日車禍以來，已與帕特爾會面十多次，並診斷他罹患重度憂鬱症，且有單一精神病徵與焦慮。事故發生前幾周，帕特爾一直聽到腳步聲，並認為自己被跟蹤。

派特森告訴法庭，帕特爾當時採取行動是為了保護家人免受更糟命運，這是偏執與妄想。他擔心他的孩子有被綁架危險，可能因為性騷擾，並對芬太尼蔓延與烏克蘭戰爭感到憂心。

檢察官指控帕特爾犯下三項謀殺未遂罪，指控他蓄意假使他的白色2021年特斯拉Model Y衝下懸崖。

帕特爾不認罪，正試圖獲得心理健康治療資格取代入獄。根據聽證會結果，法官賈庫柏斯基(Susan Jakubowski)將確認帕特爾是否患有合乎資格的精神疾病，並且其是否導致他被指控犯罪。法官還必須確認帕特爾是否對公共安全構成威脅，以及是否可自治療受益。

證人派特森作證表示，相信帕特爾診斷將使他具有資格根據精神健康轉介接受治療。他說，帕特爾在藥物與治療表現佳，未來發生暴力風險很低。此外，他對事故表示後悔。

帕特爾妻子內哈(Neha)的代表律師表示，奈哈為「保密受害人」(confidential victim)，將在關閉攝影機情況下、透過Zoom聆聽訴訟過程。她的律師告訴法官，想在聽證會證詞結束，向法庭發表談話。

帕特爾駕駛特斯拉開離1號高速公路，車上坐著妻子與兩個孩子，這對當時41歲的夫妻與他們7歲孩子受重傷，4歲孩子基本上未受傷。

搜索令紀錄顯示，妻子奈哈多次告知救援人員，她的丈夫蓄意開車衝下懸崖殺害全家，也表示帕特爾正在經歷精神健康障礙。奈哈告訴加州公路巡邏隊警員，帕特爾很沮喪。他是一名醫師，開車衝下懸崖，蓄意開車離開公路。根據法庭紀錄，奈哈當時表示，丈夫需要接受心理評估。

根據法庭紀錄，帕特爾先前告訴調查人員，當天自1號公路停車是為了檢查可能漏氣輪胎。但目擊者告訴調查人員，這輛車在沒有煞車情況下、以約時速40速度轉向。檢察官表示，事故發生時，車輛並未處於自駕模式。

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