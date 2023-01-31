妻作證 男駕特斯拉墜崖遭控謀殺

帕特爾1月2日駕駛Tesla汽車衝出1號公路路肩被控企圖謀殺。（美聯社）

帕特爾（Dharmesh Patel）1月初攜妻子與兩個年幼的孩子到灣區探親後，駕駛白色的Tesla汽車 往南穿過湯姆蘭托斯隧道（Tom Lantos Tunnel），他突然在沒有剎車的情況下，用力把方向盤轉右衝出1號公路路肩，導致汽車墜崖250呎。帕特爾一家四口在車禍 中倖存。

聖馬刁縣地檢長韋格斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，根據帕特爾妻子和車禍當時行駛在他們車後駕駛人的證詞，以及隧道攝影機拍到的畫面，檢方決定對帕特爾提出三項謀殺未遂罪名。控告文件顯示，檢察官要求對帕特爾的家庭暴力和對他人造成嚴重身體傷害加重處罰。

韋格斯塔夫說：「我們認為，證據證明了殺人意圖。」

40歲的帕特爾30日下午現身紅木城法院，但其辯護律師要求法官將庭審延後到2月9日。法官批准了延期和檢方的不得保釋請求，同時命令帕特爾不得騷擾其家人。

韋格斯塔夫表示，由於帕特爾在1月2日的車禍中「下半身嚴重受傷」，住院住了將近一個月，直到27日才出院被關進聖馬刁縣監獄，而且尚未與調查人員見過面。帕特爾的律師班特利（Josh Bentley）向法官說：「我不確定他是否有辦法站在麥克風前。」

韋格斯塔夫說，帕特爾的妻子仍在住院接受治療，她的律師告訴檢方，她只會在身體狀況好轉後才會與調查人員見面。負責處理家暴案件的聖馬刁縣副地檢長戴維斯（Dominique Davis）告訴法官，還沒有人就申請禁制令一事聯絡過她。

韋格斯塔夫表示，帕特爾妻子當日被直升機從面目全非的汽車中被吊出後，對丈夫做出「有罪」的聲明。此外，其他目擊事故的駕駛人告訴調查人員，帕特爾駕駛的Tesla突然右轉從「魔鬼坡」（Devil's Slide）衝出墜落時，他們並未看到剎車燈亮起。

法官30日以「對家庭成員構成潛在危險」為由，批准了戴維斯的不得保釋請求。韋格斯塔夫表示，檢方還在調查帕特爾駕車衝下懸崖的原因。韋格斯塔夫說，帕特爾駕駛的Tesla汽車事發時並未處於自動駕駛模式。