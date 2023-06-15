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涉載妻兒故意墜下「魔鬼坡」 加州醫師被吊銷執照

編譯組／綜合14日電
帕特爾(右)被控載著妻小蓄意駕車衝下斷崖，因此被吊銷醫師執照。 （電視新聞截圖）
帕特爾(右)被控載著妻小蓄意駕車衝下斷崖，因此被吊銷醫師執照。 （電視新聞截圖）

放射科醫師帕特爾（Dharmesh Patel）目前因人為車禍面臨謀殺未遂等多項指控，加州醫療委員會（Medical Board of California）本周採取行動，禁止其行醫。這項禁令在周一（12日）的聽證會上得到了聖馬刁縣高級法院法官Rachel Hol的批准。

調查人員懷疑，帕特爾於1月2日在沿1號公路的「魔鬼坡」（Devil's Slide）附近駕駛，帶同家人衝出懸崖，使汽車墜落到250呎的巖石海灘上。帕特爾的腿和腳受了傷，他的妻子受了更重的傷。雖然他們四歲的孩子只受了擦傷，但他們七歲的孩子傷勢嚴重。兩個孩子都在車禍發生後一個月內出院。41歲的帕特爾自被捕以來一直被關押在聖馬刁縣監獄，不得保釋。

監管機構在本周的法庭文件中認為，此舉是必要的，因為表明其 「安全行醫所需的認知能力受到了損害」。醫療委員會的動議說，帕特爾「對公眾具有驚人危險」，因此要求在被告的刑事案件審理期間禁止他行醫。

衝下斷崖的特斯拉成了一堆廢鐵。（電視新聞截圖）
衝下斷崖的特斯拉成了一堆廢鐵。（電視新聞截圖）

帕特爾不認罪，聲稱他們家的特斯拉（Tesla）輪胎一直有問題。然而，目擊者說，汽車在飛出高速公路前從未出現過煞車。法庭文件顯示，這些說法得到了湯姆蘭托斯隧道（Tom Lantos Tunnel）視頻的支持。調查人員還說，特斯拉的自動駕駛功能在這一事件中 「似乎不是一個促成因素」。帕特爾的妻子在被救出搖搖欲墜的汽車後告訴一名急救人員，帕特爾 「是故意的」，後來又說 「是他駕離的」，「他很抑郁」。

根據法庭文件，帕特爾的妻子說，「他是一名醫師，說要開車駛出懸崖，他是故意開出去的。」法庭文件顯示，事發當時他的妻子敦促急救人員對她的丈夫進行「心理評估」。但帕特爾告訴調查人員，「他並不是真的抑郁，只是因為時世不濟，對戰爭和毒品而感到沮喪。」

當調查人員具體詢問他是否有自殺傾向時，帕特爾說：「你知道，我不會去計畫，通常不會。」法庭文件說，他補充說，妻子在車禍前顯得很 「煩躁」，因為他想在他們返回洛杉磯的路上去他兄弟家。

調查人員要求特斯拉提供大量與車禍有關的數據，包括從汽車上傳到特斯拉雲端伺服器的信息，以及汽車的電子數據記錄器。由於律師在繼續審查該案的證據，原定於本周舉行的初步聽證會被推遲。

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