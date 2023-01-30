涉載妻兒故意墜崖 印裔醫師康復出院被捕

直升機用繩索將掉落在石堆中帕泰爾一家釣出被撞毀的特斯拉，據調查顯示帕泰爾蓄意殺害妻子和兩個孩子。（加州海岸消防局推特）

家住南加巴沙迪納（Pasadena）的印裔醫師帕泰爾（Dharmesh A. Patel），月前帶妻兒前往北加旅遊，所駕車輛從250呎高的懸崖上墜落，所幸一家四口奇蹟生還。帕泰爾日前已康復出院，但遭警方逮捕，因他被控故意將車開下懸崖，涉嫌殺人未遂(attempted murder)、虐待兒童(child abuse)。

案件發生在1月2日，41歲的帕泰爾駕駛特斯拉 ，載著妻子與兩個孩子沿著1號公路（太平洋海岸公路，Pacific Coast Highway)行駛過衝程中墜入懸崖，他駕駛的特斯拉翻滾多圈後，以輪子著地的方式卡在崖邊凸出的一塊大岩石與崖壁空隙，距離海面僅數呎；車上四人傷勢嚴重，但四人都有意識。該路段因為陡峭、多石，又蜿蜒的沿海路段，常有車輛不慎掉下懸崖，被稱為「魔鬼坡」(Devil's Slide)。

直升機用繩索將掉落在石堆中帕泰爾一家釣出被撞毀的特斯拉，據調查顯示帕泰爾蓄意殺害妻子和兩個孩子。（加州海岸消防局推特）

在一家四口奇蹟般的生還，並在醫院治療期間。加州 公路巡警在調查過程中發現，帕泰爾疑似故意將車輛往懸崖下開，因此在他出院後，將他押入聖馬提歐郡立監獄 。

另外，有調查員表示，經專業人員檢查帕泰爾駕駛所駕駛的特斯拉，並沒有發現異常，因此排除機械故障導致事故發生的可能性。