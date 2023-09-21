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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

場邊人語／主場首役 比爾盡力

彭廣揚

現年27歲，身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen），9月17日午後1時2分在7萬772名現場球迷（上座率達到99%）觀賞之下，終場以38比10擊敗來自內華達州拉斯維加斯的突擊者隊，贏得在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組例行賽季首次捍衛主場成功。

比爾隊有40分鐘4秒掌握球權，在這場比賽一路領先，每一節至少得到7分，上半場就以21比10領先。

比爾隊在2022年球季的戰績為13勝3敗，於季後賽外卡階段闖過邁阿密海豚隊守關，但是隨後以10比27輸給辛辛那提猛虎隊。突襲者隊在2022年球季的成績是6勝11敗，已經連續兩個球季沒份參加季後賽。

比爾隊成軍已經有64年，4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，卻從來無緣捧回超級盃；最近連續4個例行球季都晉級季後賽。

比爾隊和突擊者隊棋逢對手，自從1960年10月23日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰43次，比爾的戰績是22勝21敗；雙方最近一次對抗，是於2020年10月4日由比爾隊以30比23取勝。

艾倫在全場攻擊表現出色，沒有遭到過攔截，總共和9名隊友合作，傳球37次，其中31次成功，最長傳接距離40碼，累積傳接推進274碼，有3次傳接成功達陣，2次遭到擒殺；同時也和4名隊友合作發動32次衝鋒，累積推進176碼和2次達陣。

季後賽 超級盃 足球

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