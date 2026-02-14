南韓LG前會長母女爭10億美元遺產 法院一審判敗訴

南韓 強大的「財閥」雖由少數富裕家族掌控，卻長期支撐著國家經濟。像三星、現代等最成功的大企業，至今仍透過複雜的交叉持股結構，由創辦人後代實質控制；而LG集團前會長遺孀與兩名女兒挑戰男性主導接班慣例的爭產訴訟，儘管12日遭法院駁回，仍掀開這些世襲家族不為人知的內部運作樣貌。

紐約時報 報導，LG集團是南韓規模最大、最具影響力的財閥之一。創辦人具氏家族近80年來一直被視為南韓最「和諧」的財閥家族之一，但這種表象在創辦人之孫、前會長具本茂過世後開始瓦解，圍繞LG的繼承權之爭，也逐步揭露出家族內部的裂痕。

具氏家族很早之前便開始為接班布局。具本茂兒子1994年即因心臟病 發作早逝，在LG「長子繼承」的傳統下，集團一度陷入沒有明確接班人的局面，他與妻子金英植因此同意收養長姪具光謨，並為具光謨日後接掌公司鋪路。

然而，具本茂於2018年過世。LG內部及具氏家族部分成員擔憂，當時年僅40出頭的具光謨經驗不足，難以立即接班，主張應由具本茂的弟弟、當時暫代管理公司的具本俊，在過渡期間繼續掌舵。

接下來發生的事情，正是金英植與兩名女兒具延京（音）、具妍秀（音）主張的核心。金英植表示，她被具本茂的助理、現任LG社長河範鐘告知，亡夫留有遺囑，表達希望將全部持股交由具光謨繼承，隨後同意讓具光謨取得具本茂名下多數LG持股、兩名女兒分得較小比例，具光謨也因此進一步鞏固了對LG的掌控。

金英植母女後來認為遭到誤導，原本有權繼承價值逾10億美元的遺產，於3年前提告，要求宣告當初簽署的繼承協議無效。三人表示，後來才得知其實並沒有遺囑，因此主張應依對她們更為有利的相關法律規定重新分配遺產。

河範鐘在庭上否認曾告訴三名女性具本茂留有遺囑，並表示相關文件只是一份具本茂生前簽署的「意向備忘錄」，事後已由公司人員銷毀。金英植則表示，她當時仍沉浸在喪夫的震驚之中，並被告知為了確保養子順利接班、避免出現接班爭議，必須放棄自己的繼承權。

這場官司一審結果於12日出爐。與LG具氏家族無親屬關係的具光鉉（音）法官宣判駁回本案，並在一份三頁的簡式判決中指出，難以認定LG高層曾涉及欺瞞行為。判決也提到，儘管繼承協議上的法定印鑑是由LG財務人員、而非金英植等三名女性所蓋，但相關行為具有正當授權。

判決書指出：「原告的主張缺乏依據，因此予以全數駁回。」

金英植母女三人在聯合聲明中表示，對法院的裁定「深感遺憾」，並指該裁定是基於LG財務人員「片面的證詞與資料」，她們將提出上訴。聲明指出：「這起訴訟不僅僅是主張個人權利，而是試圖終結某一特定組織壟斷資訊、扭曲繼承程序，並恣意決定公司治理結構的不公正做法。」