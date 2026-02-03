我的頻道

深偽風波延燒 法國搜查X巴黎辦公室、傳喚馬斯克

大肉蟹價跳水 加州華人搶買10多只「肉肥味美」

深偽風波延燒 法國搜查X巴黎辦公室、傳喚馬斯克

中央社3日即時報導
法國今天搜查馬斯克旗下社群平台X巴黎辦公室，並傳喚馬斯克本人。(美聯社)
法國檢察官今天搜查馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X巴黎辦公室，並傳喚馬斯克本人，這是針對涉嫌政治干預與深偽色情內容調查的一部分。X抨擊此為「政治化」的突擊行動。

在此之前，英國與歐盟已分別針對馬斯克的AI聊天機器人Grok生成女性及兒童性化深偽內容的問題展開調查。

法國當局今天對X在法國的辦公場所進行搜查，作為2025年1月啟動的調查的一部分。該調查最初針對X演算法涉嫌干預法國政治，如今也納入對Grok AI工具散播大屠殺否認言論及性深偽內容的調查。

歐盟警察機構歐洲刑警組織（Europol）表示，已派出一名分析師在現場為此次搜查提供支援。

X的全球政府事務團隊在平台上發文稱：「巴黎檢察官辦公室大肆宣傳此次突擊搜查——這清楚顯示，今天的行動是一場濫用執法權力的政治表演，目的在於達成非法的政治目標，而非推進正當的執法工作。」

「此次突擊搜查所依據的指控毫無根據，X堅決否認任何不當行為。」

巴黎檢察官辦公室表示，已向馬斯克及雅克里諾（Linda Yaccarino）發出通知，要求兩人於2026年4月20日在巴黎接受自願性訊問，身分為「在相關事件發生時X平台的實際與法定管理人」。

雅克里諾擔任X執行長兩年後，去年7月辭職。

