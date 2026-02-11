我的頻道

「戀愛時代」家喻戶曉 千禧年偶像范德比克48歲去世

製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星：正在辦離婚

荷蘭法院調查晶片商安世 維持執行長張學政停職裁決

中央社阿姆斯特丹11日綜合外電報導
荷蘭法院11日下令對晶片製造商安世半導體（Nexperia）管理不善進行調查，並維持去年10月暫停前執行長張學政職務的裁決。路透
荷蘭法院今天下令對晶片製造商安世半導體（Nexperia）管理不善進行調查，並維持去年10月暫停前執行長張學政職務的裁決。法院表示，該公司需要維持穩定。

張學政為安世中資母公司聞泰科技（Wingtech）創辦人。

阿姆斯特丹上訴法院企業庭維持凍結聞泰科技投票權、任命託管人監督安世、以及暫停張學政擔任安世半導體執行長職務在內的措施。

法院在聲明中表示：「一起利益衝突在處理時未盡到審慎義務，跡象顯示張學政在制裁威脅下，未經內部協商便改變了該晶片製造商的策略。」

法庭表示，跡象顯示，在聞泰科技控制下，安世半導體並未遵守與荷蘭經濟事務部的協議，且採取了排擠和解雇歐洲管理層的措施。法院沒有說明調查將持續多久，但指出此類調查可能持續6個月以上。

這項決定將安世半導體的控制權，交由自荷蘭政府介入該公司以來一直監管公司的歐洲團隊。這是安世歐洲管理層的勝利，該管理層對法院提起訴訟，指控張學政推動實施技術轉移。聞泰科技予以反駁，並表示失去控制權正在損害安世半導體。

德國美軍基地承包商涉向中國洩密 判刑2年8月

挪威領先全球提升動物福利 2027年全面停用速生雞種

